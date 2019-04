Erdogan a lucrat mână în mână cu ISIS ca să reconstituie Imperiul Otoman? Iată ce mărturisiri șocante face fostul „ambasador” al Statului Islamic în Turcia!

Președintele turc Recep Erdogan a lucrat „mână în mână” cu teroriștii ISIS, ba chiar a existat o colaborare directă a jihadiștilor cu serviciile de informații și armata turcă în toate domeniile de interes comun. Sunt mărturisirile pe care un fost emir ISIS, Abu Mansour al Maghrebi, le-a făcut în timpul discuțiilor cu profesorul Anne Speckhard, directorul Centrului Internațional pentru Studiul Extremismului Violent (ICSVE) și consultant în domeniul combaterii terorismului pentru NATO, CIA, FBI, Departamentul de Stat al SUA și Pentagon.





Abu Mansour al Maghrebi a recunoscut că știe foarte multe despre aceste contacte pentru că el a fost desemnat de conducerea Statului Islamic să țină relația cu serviciile secrete turce. De origine egipteană și inginer de profesie, Abu Mansour s-a alăturat ISIS în 2013. A primit însărcinarea de a se ocupa de luptătorii străini care veneau în Siria din Turcia și, ca urmare, a pregătit o rețea de operatori care să ajute extremiștii să ajungă de la Istanbul în orașele turcești de graniță. Deși recunoaște că cei mai mulți operatori lucrau pentru bani, Mansour spune că și în Turcia există indivizi și grupuri care au jurat credință Statului Islamic, dar că nu e vorba de grupări armate. Pe baza contactelor din Turcia, Mansour și-a mărit în timp aria de acțiune. După mai multe întâlniri cu serviciile secrete turcești a reușit să obțină tratarea răniților ISIS în spitale din Turciai. "Erau echipe. Unii reprezentau serviciile de informații turce, alții armata turcă. Au fost echipe din 3-5 grupuri diferite. Cele mai multe întâlniri au fost în Turcia în posturile militare sau în birourile lor. Acestea depindeau de problemele care trebuiau rezolvate. Uneori ne întâlneam în fiecare săptămână. Depindea de ce se întâmpla. Cele mai multe dintre întâlniri au fost aproape de graniță, unele în Ankara, altele în Gaziantep". Abu Mansour spune că avea o libertate totală în ce privește călătoriile între Siria și Turcia, era practic un "ambasador" al ISIS, după cum l-a numit expertul Anne Speckhard. "La graniță, turcii mi-au trimis întotdeauna o mașină și am fost protejat. O echipă cu două-trei persoane din partea noastră a fost cu mine." Deși Abu Mansour neagă că ar fi fost un membru important al ISIS, recunoaște că a avut contacte la nivel înalt în Turcia. "Am fost pe punctul de a-l întâlni (pe președintele Erdogan), dar nu am făcut-o. Unul dintre ofițerii săi de informații spunea că Erdogan ar vrea să mă vadă, dar nu s-a întâmplat”. Abu Mansour crede că și ISIS și Turcia au beneficiat de această relație, susținând că Ankara a văzut în ISIS un instrument strategic pentru extinderea influenței Turciei dincolo de granițele țării. „Ei aveau ambiții nu numai în ce privește controlul kurzilor. Ei voiau tot nordul, de la Kessab (cel mai nordic punct al Siriei) pana la Mosul (în Irak)... Aceasta este ideologia islamiștilor lui Erdogan. Au vrut tot nordul Siriei. Asta a vrut partea turcă - să controleze nordul Siriei, pentru că au ambițiile lor reale. De fapt, am vorbit despre ceea ce a spus Erdogan în public (față de ceea ce dorea cu adevărat). Această parte a Siriei a fost parte a statului otoman". Deși susține că Erdogan a văzut în ISIS un posibil centru de greutate pentru un nou imperiu otoman, Mansour spune că poziția liderului de la Ankara nu este împărtășită de întregul guvern turc. Unii dintre lideri nu doresc decât anihilarea amenințării kurde. Și liderii ISIS au văzut în alianța sub acoperire cu Turcia "un mare beneficiu". "Ne-ar fi putut proteja spatele. Aproximativ 300 km din granița noastră era cu ei. Turcia era considerată un drum vital pentru noi, pentru medicamente, mâncare...”. La fel de important pentru ISIS era să vândă petrolul extras din regiunile ocupate. Mansour spune că ISIS a primit permisiunea de a vinde țiței de zeci de milioane de dolari prin Turcia. "În Siria, petrolul era suficient pentru a plăti armele și tot ce era necesar", a spus el. "Veniturile noastre din petrol au fost mai mult de 14 milioane de dolari pe lună și jumătate din această sumă era mai mult decât suficientă pentru a plăti tot ceea ce este necesar pentru cheltuielile noastre de război". Cât privește tratarea răniților, Mansour spune că au fost mulți medici sirieni și turci dispuși să-i ajute pe luptătorii răniți în spitalele turcești. În general, ISIS a achitat facturile medicale , dar "unele spitale publice din Turcia au luat acești luptători gratuit. Nu era vorba numai de luptătorii noștri, ci și de victimele bombardamentelor. Nu știu câte persoane au fost tratate în Turcia, dar era o rutină”. Mai mult, apa furnizată de Turcia a permis ISIS să exploateze barajele hidroelectrice. Abu Mansour neagă, însă, că ISIS ar fi primit arme sau ajutoare financiare directe din Turcia. În schimb, el a susținut că: "Poporul sirian anti-guvernamental ne-a furnizat arme; multe mafii și grupuri ne-au vândut arme". Desigur, dezvăluirile lui Mansour nu pot fi verificate, iar adevărul lor e greu de stabilit. Totuși, nu e prima oară când Turcia este acuzată că a făcut un joc dublu în ceea ce privește ISIS. Sunt de notorietate acuzațiile lansate de Rusia la adresa lui Erdogan după doborârea avionului militar rusesc de către turci în 2015. Între timp însă, Erdogan a făcut pace cu Putin, ba cei doi lideri par să fi ajuns la o oarecare soluție de compromis în Siria. În ce îl privește pe Erdogan, cu sau fără ISIS, alături de Statele Unite sau, mai nou, de Rusia, sultanul turc nu pare să renunțe la marele său vis- reconstituirea Imperiului Otoman.

