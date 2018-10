Decizie ŞOCANTĂ: Președintele Uniunii studențești din Marea Britanie promite să scoată pictura murală cu bărbaţii ALBI care au murit în RĂZBOI. Foto în articol

Emily Dawes a provocat un scandal imens după ce a declarat că va distruge pictura murală cu eroii căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial. Pictura murală în cauză se află în Universitatea din Southampton, şi este în onoarea celor care au luptat pentru țara lor și, din păcate, nu s-au întors niciodată.





Mai mult, a amenințat că va picta peste mozaicul Rothenstein al Uniunii, care descrie eroii care au murit în timpul Marelui Război. Emily Dawes, care este președintele Uniunii studențești de la Universitatea Southampton, a declarat într-un tweet: "Dăm jos muralul albilor din camera Senatului, chiar dacă trebuie să-l pictez singură".

Din păcate, acest tip de ideologie toxică este prea frecventă în universitățile din Marea Britanie, mulți studenți înscriindu-se la o ideologie progresivă agresivă care urmăreşte să distrugă bărbații albi din istorie. Un eveniment similar a avut loc recent la Universitatea Manchester, unde studenții au pictat peste un memorial al lui Rudyard Kipling, argumentând că a fost "rasist".

Într-un alt tweet, Emily Dawes și-a cerut scuze afirmând că intenția ei era de a promova "modelul puternic de leadership feminin".

Cineva i-a răspuns: "Sper să fii arestat. Ce rușine ești pentru studenţii de pretutindeni". "Acești tineri au fost trimiși la război și, din păcate, mulți nu s-au întors pentru a-și putea finaliza studiile! Dar ei și-au dat viața, ceea ce înseamnă că studenții de astăzi pot studia liber".

În cele din urmă, Dawes a emis scuze care au scandalizat şi mai tare opinia publică, la o zi după tweet-ul original și la două ore după ce The Sun Online a publicat povestea. Ea a spus: "În primul rând, și cel mai important, aș vrea să-mi cer scuze pentru infracțiunea și supărarea pe care am provocat-o cu ceea ce am spus. Nu am vrut niciodată să arăt lipsa de respect față de oricine din trecut, prezent și viitor...", numai că răul a fost făcut.

Pagina 1 din 1