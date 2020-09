Emily Burghelea povestea, în urmă cu doar două zile, cum a luat permisul de conducere, din prima. Așa cum era de înțeles, frumoasa blondă care a provocat un adevărat scandal în showbiz în urmă cu câteva săptămâni, a petrecut și a sărbătorit reușita cum nu se putea mai bine: într-o mașină, alături de prietenii ei cei mai buni.

Sigur, fosta asistentă de la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, nu a ratat ocazia de a împărtăși trăirile cu fanii ei. Care, de fiecare dată, au apreciat-o pentru ceea ce face, dar în special pentru sinceritatea dezarmantă de care dă dovadă.

„Aseară am sărbătorit carnetul în taxiul Pop Cola. Nu am condus eu, evident! Eu am stat în spate cu prietenii și am râs ore bune! Îmi pare sincer rău că nu am făcut un live. Cred că s-au spus cele mai bune glume din ultimul secol. Am făcut mai multe opriri, am băut mult Pop Cola și am terminat seara la Grădina Monteoru, unde am nimerit la o petrecere. Ce poate să fie mai frumos? Să tot iei carnetul în fiecare zi cu așa mod de a sărbători”, a scris Emily.