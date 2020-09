„Deci s-a votat cu entuziasm “noul”. Cam cu acelasi entuziasm cu care se vota PD in 2004… pentru cei care nu stiu ca si atunci venea “o noua clasa politica” care “ alunga PSD -ul” cum zic acum cei de la USR si Plus. Si eu zic ca cei care au venit atunci au facut chiar lucruri bune pentru Bucuresti si Romania, dar sa stiti ca si ei sunt cei pe care votul de azi a vrut sa ii inlocuiasca in politica. Deci “noul”de atunci a devenit “vechiul”de azi” , a scris pe social media.

„Exact asa va fi si cu USR Plus , dar nu peste 16 ci peste 4 ani in cazul lor. Tot acest entuziasm se va transforma intr-o mare dezamagire. Cei care au votat cu valul azi au uitat ca a existat Guvernul Ciolos , care s-a dovedit printre cele mai incapabile guvernari, au ignorat toate dovezile care au aratat ca reprezentatii USR Plus sunt la fel ca toti ceilalti politicieni, prinsi in afaceri cu statul, implicati in lobby-uri pentru interlopi locali sau multinationale, dedati la nepotisme sau pur si simplu nepregatiti pentru functiile pe care le ocupa… Din argumentul ca usr-istii “sunt schimbarea in bine”, votantii lor au trecut la acela ca USR si Plus “sunt schimbarea”, ceea ce mi se pare mai realist si mai onest” , mai scrie fostul ministru MDRT.