Festivalul „El Carrusel” într-o nouă configuraţie

Glasul spectatorilor este cel care conteaza, motiv pentru care organizatorii fac cale intoarsa si pregatesc scena festivalului EL CARRUSEL la Arenele Romane din Capitala, in zilele de 28 iunie si 30 iunie, unde vor concerta Nicky Jam, J Balvin, Rae Sremmurd, Karol G. si Zion Y Lennox.





Programul incarcat cu evenimente estivale i-a determinat pe organizatori, in prima faza, sa reprogrameze festivalul EL CARRUSEL pentru vara anului 2020, dar rugamintile sincere ale tinerilor i-au mobilizat si, iata, va ofera parte importanta din concertele promise, dupa cum urmeaza: vineri, 28 iunie, vor urca pe scena Nicky Jam, Rae Sremmurd & Karol G.; duminica, 30 iunie, vor cuceri publicul alte doua nume de referinta ale scenei muzicale actuale: J Balvin, Zion Y Lennox & KHEA; Primele 2.000 de bilete vor putea fi achizitionate la urmatoarele categorii de preturi: General Admission - 99 lei Golden Circle - 169 lei Biletele sunt puse in vanzare via reteaua eventim.ro! https://www.eventim.ro/ro/bilete/nicky-jam-rae-sremmurd-karol-g-bucuresti-arenele-romane-525307/event.html https://www.eventim.ro/ro/bilete/j-balvin-diplo-bucuresti-arenele-romane-525663/event.html DESPRE ARTISTI Nicky Jam este unul dintre cei mai de referinta artisti de muzica raggaeton ai lumii, cu colaborari precum Daddy Yankee, Enrique Iglesias, J Balvin, Bad Bunny, Steve Aoki sau Ozuna, dar si castigator al premiului Grammy, in 2015, pentru cea mai buna performanta urbana. In 2018, a fost invitat sa cante la Cupa Mondiala la Fotbal, alaturi de prietenul sau, megastarul de la Hollywood, Will Smith.

Rae Sremmurd este o trupa trap, formata din fratii Swae Lee si Slim Jxmmi. Duo-ul a debutat in 2014 cu piesa “No Flex Zone” si de atunci au lansat hit-uri constante, de la "No Type", la viralul "Up Like Trump" (o piesa despre presedintele Americii, Donald Trump). Hitul care i-a propulsat pe primul loc in Billboard 100 a fost „Black Beatles”, in mare parte datorita trendului cu „Mannequin Challenge”, unde a rulat aceasta piesa.

Karol G este printre cele mai emblematice artiste latino, de la ora actuala, castigatoare a unui premiu Latin Grammy, cunoscuta pentru hit-urile "Ahora Me Llama", "Mi Cama" sau colaborarile la "Dame tu cosita" feat Pitbull, "Hello" feat Ozuna, "Calypso" (Remix) feat Luis Fonsi sau "Creeme" feat Maluma.

Zion y Lennox, duo-ul originar din Puerto Rico, au cunoscut succesul, in 2004, cu primul lor album "Motivando a la Yal", pentru care au castigat Discul de Aur, dar si notorietate la nivel mondial, pentru stilul lor raggaeton. Cei doi au colaborat cu J Balvin, Daddy Yankee, Tito El Bambino. Eveniment prezentat de Marcel Avram, East European Production si D&D East Entertainment.

Iubita lui Radu Mazare a dat VESTEA ANULUI! Ce a putut sa le ceara judecatorilor

Pagina 1 din 1