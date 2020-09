Președintele Peter Skaarup al Partidului Popular danez a criticat emisiunea, declarând pentru tabloidul BT:

„Ne corupe copiii, care și așa, la vârsta aceasta, au o sumedenie de lucruri care le umblă prin cap. Nu mai este nevoie și de asemenea lucruri.”

Și politicianul a adăugat:

„Este pur și simplu prea devreme pentru copii de șapte ani să se confrunte cu așa ceva. Este prea extrem.”

This is a CHILDREN’s show on Danish TV entitled “Ultra Strips Down”,produced by Danish branch of Warner Bros.

The show claims to teach kids about different body types by exposing them to naked adults!

Why?

Why are there now so many pushing to destroy children?#SaveTheChildren pic.twitter.com/aUMvpgrMst

— Obianuju Ekeocha (@obianuju) September 18, 2020