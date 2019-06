Editors se alătură superconcertului The Cure

EDITORS, formatie cu personalitate aparte pentru scena muzicala internationala se alatura pe 22 iulie in Piata Constitutiei legendarilor THE CURE – proaspat introdusi in Rock and Roll Hall of Fame, celebrul panteon al muzicii rock!





Pe scena vor mai urca, in deschidere, pe langa irlandezii de la God is An Astronaut si romanii de la FiRMA, pioneri al rockului alternativ de la noi din tara.

Alaturi de aprecierile critice si succesul lor in topuri, EDITORS au beneficiat in mod constant de turnee sold-out si numeroase distributii ca headlineri in foarte multe festivaluri. Brandul lor recunoscut ca trupa dark-indie rock este, de obicei, comparata cu sunetul unor trupe precum Echo & Bunnymen, Joy Division, Interpol, The Chameleons si U2. De asemenea, muzica lor a fost distribuita in Twilight Saga.

EDITORS a fost catalogata, in urma cu cativa ani, de cotidianul britanic „The Mail On Sunday” „Cea mai mare trupa britanica a ultimei decade, dupa Arctic Monkeys”.

Biletele sunt disponibile in reteaua Eventim si pe eventim.ro, la urmatoarele categorii de preturi:

• Diamond Circle pret 390.00 lei • Golden Circle pret 280.00 lei • GA/Standing pret 220 lei • GA Early Bird pret 170 lei • Tribune seats pret 420 lei

DETINATORII UNUI BILET LA CONCERTUL BON JOVI CARE VOR SA ISI ACHIZITIONEZE UN BILET PENTRU CONCERTUL THE CURE VOR BENEFICIA DE UN DISCOUNT:

• Diamond Circle pret 390.00 lei discount pt clientii Bon Jovi 90 lei pret final 300 lei • Golden Circle pret 280.00 lei discount pentru clientii Bon Jovi 70 lei pret final 210 lei • GA/Standing pret 220 lei discount pentru clientii Bon Jovi 50 lei pret final 170 lei Cum procedezi?

• Din codul de bare al unui bilet BON JOVI se vor utiliza primele 10 caractere in procesul de achizite, pentru a putea beneficia de preturile speciale la THE CURE; • Un cod poate fi folosit o singura data, pentru achizitia a maxim 8 bilete. • Pentru intrebari, neclaritati va rugam sa trimiteti un email la contact@eventim.ro, pentru a va putea ajuta la procesul de achizitie. DESPRE EDITORS EDITORS sunt o trupa britanica de indie-rock / alternative-rock formata in anul 2002, in orasul Birmingham. Inceputurile muzicale le-au desfasurat sub titulatura Pilot, The Pride și Snowfield, ca mai apoi, in 2002, sa evolueze sub deminirea care i-a consacrat, cea de EDITORS. Componenta actuala inseamna Tom Smith (voce, chitara, pian), Russell Leetch (bas, sintetizator, backing vocal), Ed Lay (tobe, percutie), Justin Lockey (chitara principala) si Elliott Williams (sintetizator, chitare si backing vocal).

Formatia are in palmares 6 albume, doua dintre ele de platina si milioane de discuri vandute worldwide. Albumul lor de debut, THE BACK ROOM, a fost lansat in anul 2005. Acesta contine hiturile "Munich" si "Blood", in 2006, primind o nominalizare la Mercury Prize Awards (n.r. premiile criticilor de muzica din Marea Britanie).

Urmatorul material, AN END HAS A START, devine Number One in UK Album Chart (clasamentul albumelor din Marea Britanie), in iunie 2007, materialul aducand formatiei o nominalizare la Brit Awards pentru "Cea mai buna trupa britanica". Cel de-al treilea album al trupei, IN THIS LIGHT AND ON THIS EVENING, a fost lansat in octombrie 2009 si a ajuns direct pe locul 1 in UK Album Chart. De productia albumului s-a ocupat Flood, cunoscut pentru colaborarile sale cu Depeche Mode, U2, Nick Cave, PJ Harvey sau Nine Inch Nails.

Cel de-al patrulea material de studio, THE WEIGHT OF YOUR LOVE, a vazut lumina zilei in iulie 2013, urmat de albumul produs chiar de trupa, IN DREAM, in octombrie 2015.

Anul trecut, EDITORS au lansat pe piata discul cu numarul 6: VIOLENCE, un album dur. “Violence” nu este brutal doar de dragul de a fi brutal”, a declarat Tom Smith. Poti spune ca, in schimb, actioneaza ca un refugiu impotriva brutalitatii adesea neincetate a lumii exterioare. In 2018, aproape toata lumea cauta un fel de evadare - de la cultura ultra-consumerista, de la tiranicii puterii, de la roiurile nesfarsite de zgomote. Cand EDITORS au început sa scrie Violence, spre sfarsitul verii 2016, ei nu au intenționat sa reflecteze vremurile tulburi de astazi sau sacreeze un fel de sanctuar. Formatia nu doreste ca acest material sa fie un antidot direct vis-a-vis de evenimentele curente. “Multe piese au tema principala desfasurata intr-o camera. In afara acestei incaperi exista lucruri infricosatoare, grijile moderne - lumea în care traim. Dar in aceasta camera exista o legatura intre doua persoane. Fie ca este vorba de o relatie directa, fie de prietenie, exista o scapare. Aceasta legatura este importanta din cauza fricii a ceea ce se intampla afara din aceasta incapere”, considera Smith.

