Economie Economistă în BNR cu bijuterii cât jumătate de apartament. Soțul câștigă aproape jumătate de milion de lei







Olga Voinea, economistă și directoare la cancelaria guvernatorului BNR are o avere frumușică. Aceasta moștenit un teren agricol de 10.980 de metri pătrați în Mogoșoaia. De asemenea aceasta a mai primit în aceiași manieră și un teren intravilan de 1210 metri pătrați în Tulcea, Directorul a mai moștenit și o boxă de trei metri pătrați în București.

Aceasta și-a cumpărat în București un apartament de 157 de metri pătrați. Tot la capitolul imobile, directorul a moștenit o casă de vacanță în Tulcea, Și a mai achiziționat în București un apartament de 153 de metri pătrați în București. De asemenea aceasta a și donat un apartament de 75 de metri pătrați din București soțului.

Economistă cu bijuterii din toate metalele

La capitolul mașini, directorul are un Renault pe care l-a achiziționat în 2020. O împătimită a bijuteriilor, economista are mai multe asemenea obiecte. Astfel că metalele din care sunt făcute diferă, iar valoarea totală a lor nu e deloc de neglijat. Directorul are astfel de obiecte în valoare totală de 30.000 de mii de euro, practic aproape cât jumătate de apartament.

De asemenea aceasta are și mai multe conturi. Vorbim despre unul deschis în 2015 în care se găsesc 15060 de dolari. Încă unul din același an în care a reușit să strângă 2464 de lei. Are și unul în lei din același an cu 2516 lei în el.

Fondurile de pensii – sute de mii de lei

Totodată din 2008 aceasta a început să economisească bani pentru fondul de pensii. Așa se face că acum într-un astfel de cont are 142.536 de lei. De asemenea mai are un alt cont deschis în același sens, în care a strâns 61,556. Și mai există și un al treilea cont de pensie în care se găsesc 40.399 lei. Directorul datorează și bani, mai exact 180.000 de euro unei persoane fizice.

De asemenea are și un credit la o bancă de 50.000 de euro. Ambele datorii sunt scadente în 2026. Venitul directorului este evident ținut la secret. Soțul ei câștigă 122.824 lei pe an.

De asemenea dintr-un PFA acesta mai încasează 220.253 de lei. Asta în timp ce economista primește 39.945 de lei din cedarea dreptului de folosință a unui imobil. Soțul economistei mai primește 129.876 de lei din pensie, dar și indemnizație parlamentară de 61.110 de lei.