Modificare bombă! Ecaterina Andronescu nu mai lasă REPETENȚI! Ministrul vrea o altă pedeapsă pentru cei care nu învață! Toți părinții trebuie să afle

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, e pe cale să schimbe radical sistemul de învățământ românesc. Printre o sumedenie de proiecte mai mult sau mai puțin bune, ea vrea să se desființeze procedura de a lăsa un copil slab la învățătură repetent. Iar ministrul întărește această decizie un un argument uluitor: prea mulți pică BAC-ul!





Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, propune suplimentarea studiilor pentru elevii care înregistrează decalaje în acumulări faţă de programa pe care au parcurs-o, ceea ce ar înlocui noțiunea de „repetent” cu „elev care parcurge un an suplimentar”. Propunerea face parte din proiectul de modificare a sistemului de învăţământ, lansat vineri în dezbatere publică. „Ne confruntăm de mai mulţi ani cu rezultate nu tocmai fericite la examenul de evaluare naţională după clasa a opta acum. Cei care nu promovează acest examen parcurg în continuare fie studiile de profesionalizare, fie studiile liceale şi ne trezim că nu promovează examenul de bacalaureat. De ce? Pentru că marea lor majoritate nu reuşesc să recupereze decalajele pe care le-au înregistrat faţă de programa pe care au parcurs-o”, a explicat ministrul Educaţiei.

„Vom încerca, pe de-o parte, în interiorul ciclului, prin evaluare şi prin remediere, să eliminăm aceste lacune şi, în măsura în care pentru unii nu vom reuşi, gândim că poate anii de gimanziu nu sunt suficienţi. Şi atunci putem să gândim un an suplimentar. Ne străduim să corectăm prin cursuri remediale. Dacă nu vom reuşi să corectăm prin cursuri remediale, atunci, pentru aceia pentru care decalajele sunt atât de mari, acei copii au nevoie de o durată mai mare ca să acumuleze. Niciun elev să nu fie abandonat pentru că ritmul lui de învăţare, pentru că trăieşte sau vine dintr-un mediu social în care nu a fost susţinut în mod corespunzător”, a mai spus Andronescu. Totodată, dascălii sunt uluiți de această explicație, deoarece, după cum spun cei mai vocali dintre ei, asta se și întâmplă în momentul de față în sistemul de învățământ românesc. Singura diferență este că în loc de eticheta dură de „repetent”, elevii slabi vor fi dintr-o categorie numită „elevi care parcurg un an suplimentar”. Fiind un an suplimentar, dascalii spun că se lasă loc unor interpretări și că acest an devine „optional, deci părinții pot refuza includerea copilului lor în acest sistem”.

