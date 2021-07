Lizzie Velasquez nu știa că este diferită până la prima zi de grădiniță, când colegii ei s-au îndepărtat de ea. Ceilalți copii păreau să se teamă de aspectul ei și de multe ori refuzau să stea cu ea, deși nu făcea nimic rău. Părinții ei i-au spus mereu că era doar mai mică decât ceilalți copii, şi că este frumoasă și poate realiza orice.

„A fost o mare palmă pentru un copil de cinci ani”

Având o familie iubitoare care să o sprijine, lucrurile au început să se îmbunătățească un pic pe măsură ce îmbătrânea. Ea a făcut un efort să rămână pozitivă și chiar s-a alăturat activităților după școală pentru a-și face prieteni. Era pe ziarul școlii și al echipei de majorete și, pe măsură ce se punea acolo, viața ei s-a îmbunătățit.

Până într-o zi, când totul s-a schimbat. Lizzie era încă în liceu, căutând muzică pe YouTube când a dat peste un videoclip cu ea. În secțiunea de comentarii, necunoscuți anonimi au spus lucruri cumplite, etichetând-o drept „cea mai urâtă femeie din lume” și aruncând insulte dureroase. Au numit-o un monstru, au spus că cineva ar trebui s-o „omoare” și au întrebat de ce părinții ei nu au avortat-o.

După ce văzut video a reacţionat: „Am fost şocată. Am plâns nopţi la rândul – că adolescenţă, am crezut că viaţă mea s-a terminat. Nu am putut să îmi fac curaj să vorbesc cu nimeni despre asta. Nu am spus niciunui prieten, atât de şocată am fost că se întâmplase”, a spus ea.

O bună perioadă ea a trăit ascunsă, departe de ochii tuturor. Nu avea încredere în ea, mai ales după comentariile răutăcioase. A decis la un moment dat că nu trebuie să procedeze aşa, că trebuie să iasă public şi să îşi spună povestea. Lizzie Velasquez a devenit o voce a persoanelor abuzate şi e protagonista unui documentar de 78 de minute, intitulat „O inimă vitează: povestea lui Lizzie Velasquez”, în care fata se destăinuie. Producţia a rulat la festivalul de film South by Southwest, unde a fost un real succes.

Cum este viaţa sa după pandemie

În urmă cu doi sau trei ani o vedeam pe Lizzie Velasquez la emisiuni televizate, la diverse evenimente sau întâlniri. Pe atunci purta părul deschis la culoare, avea grijă să îl aranjeze, purta bucle lejere. Look-ul o prindea tare bine. Îmbrăca rochii elegante, unele potrivite pentru vârsta sa.

Anul acesta a fost foarte diferit pentru noi toţi, fiind afectaţi de coronavirus. Lizzie Velasquez se pare că a avut parte de o schimbare de look, poartă acum părul închis la culoare, drept şu lung. Îşi continuă munca de acasă, intră în discuţii online, îşi susţine părerile.

Pe reţelele de socializare este activă, acolo transmite noutăţile din viaţa sa. În această perioadă a organizat o serie de interviuri: Live with Lizzie. Pe Facebook ei sunt disponibile toate clipurile video, scrie dailymail.