Șoc în media. DROGURI și HAOS la Antena 1. ADEVĂRUL a fost scos la iveală în DIRECT

S-a aflat adevărul despre o mamă de la Antena 1, vedetă a emisiunii Insula Iubirii. Trecutul său include consumul de droguri, și acțiunile necalculate.





Cati, mamă a unui băiețel și iubita lui Razvan, a fost pusă la zid de către Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1. în episodul de duminică. În ultimul episod al emisiunii, concurenta a fost certată pentru un gest foarte grav.

Mai exact, s-a aflat că anul trecut ea a consumat droguri de Revelion. Cati nu a negat acuzațiile, ci a spus adevărul, iar Radu a simțit nevoia să intervină și a luat atitudine în ceea ce privește întreaga situație.

„Concurenta din show-ul de la Antena 1 a primit reactii negative, in fata camerelor de luat vederi. Prezentatorul a luat atitidine si i-a spus sa se respecte mai mult, mai ales pentru copilul sau. Totul s-a petrecut la intalnirea finala dintre bruneta si iubitul ei, Razvan. Ambii si-au adus acuzatii si s-au certat pret de minute bune.

Cuplul si-a adus acuze in special bazat pe ce s-a intamplat in timpul pe care cei doi l-au petrecut in Thailanda. Cati si Razvan au anuntat ca nu mai formeaza un cuplu, la finalul discutiei despre relatia lor”, scrie Ciao.

