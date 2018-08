Închisorile, sub asediu. UN DROG PROVOACĂ RAVAGII în spatele gratiilor. Autorităţile, în alertă

Mulți cred că există o criză în închisorile britanice cu lipsa de personal și din acest motiv drogul Spice provoacă probleme enorme. Rob Morris a murit la șase luni după ce a părăsit închisoarea. Familia lui încă încearcă să înțeleagă ce sa întâmplat în timp ce era înăuntru şi cum a fost posibil să se drogheze tocmai acolo unde trebuia să scape de acest viciu.





Când părinţii Alison și soțul Chris, au venit să-l viziteze pe fiul lor, ei povestesc că "Rob mergea ca un zombie cu spatele arcuit. Am fost absolut șocată ", își amintește mama lui. "Am strigat:" Poate cineva să vină și să ne ajute? ". Alison a strigat din nou cerând ajutorul ofițerilor. Într-un final echipa medicală la escortat pe Rob din camera de vizită și l-a verificat. Ei au negat că era sub influența drogului Spice, dar mama lui era convinsă pentru că a văzut o mare schimbare la fiul ei. Anterior, a fost un copil sportiv, jucând rugby și cricket la nivel județean, el și prietenii lui au început apoi să fumeze cannabis. De droguri s-a ocupat un prieten.. "El a fost în stare să le ofere tot ce voiau și erau impresionați". "Mulți dintre prietenii săi au trecut prin acea scenă, dar pentru Rob, îmi dau seama acum, de la vârsta de 18 ani, i-a afectat sănătatea sa mentală. Atunci comportamentul lui a devenit destul de imprevizibil".

Există dovezi că canabisul poate avea un efect asupra sănătății mintale a adolescenților. Un studiu realizat de King's College din Londra în 2015 a constatat că riscul de psihoză a fost de cinci ori mai mare pentru cei care au consumat cannabis puternic în fiecare zi în comparație cu cei care nu sunt utilizatori. Rob nu părea a fi aşa de puternic pentru a face față dependenței. A călătorit în India de trei ori. El a fost mereu interesat de spiritualitatea Indiei - dar mama lui crede că încerca să scape de dependența sa.

La una din călătoriile sale a trebuit să fie luat de la tatăl său de pe aeroportul din Dubai. Rob a avut o criză indusă de droguri și a fost reţinut după ce a furat alcool dintr-un magazin de la aeroport. Cu un an înainte de a fi trimis în închisoare în Marea Britanie, dependența de alcool și de droguri a dus la o serie de infracțiuni de furt și apoi jaf. Într-o seară, în noiembrie 2015, el a cerut bani de la un bărbat care a părăsit un supermarket. Când omul a refuzat, la lovit în fața. Rob a fost arestat și a pledat vinovat. El a fost condamnat la 21 de luni de închisoare pentru aceste infracțiuni, cu alte trei luni adăugate de o sentință cu suspendare anterioară.

Alison spune că Rob era beat în momentul jafului și sub influenţa medicamentelor antipsihotice. Era plin de remușcări, deși avea puține amintiri exacte despre ceea ce făcuse. Rob a fost considerat o persoană vulnerabilă la intrarea în închisoare, deoarece el a fost anterior diagnosticat cu schizofrenie și psihoză. "În cele din urmă a fost trimis în închisoare după ce a fost diagnosticat cu o boală psihică", spune Alison. "Ca și familie, am fost ușurați, gândindu-ne că sistemul penitenciar va rezolva problema lui". Dar situaţia lu Rob s-a agravat şi este destul de ciudat, asta înseamnă că factorul principal, drogul Spice, a existat în închisoare iar lipsa de personal nu poate fi o scuză pentru tot ceea ce se întâmplă în închisori.

