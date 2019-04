Drama unei românce, revenită în țară după o aventură de 6 ani în Suedia. A fost acuzată de răpirea propriului copil și a ajuns în spatele gratiilor

Drama unei românce plecate în Suedia, unde a dat naștere unui copil pe care acum e pe cale să-l piardă, a ajuns în atenția autorităților sucevene, care au fost nevoite să ia măsuri legale împotriva femeii aflată într-o situație delicată.





După ce a părăsit Suedia, împreună cu fiica ei, în vârstă de șase ani, fără a-l informa pe tatăl micuței, Raluca Iacobeț s-a trezit că este acuzată de răpirea propriului copil. Autoritățile suedeze, alertate de tatăl copilei – și el român, stabilit de mai mulți ani în țara nordică - au emis mandat de arestare internațional pe numele româncei. Aceasta a fost reținută, la sfârșitul lui martie, de polițiștii suceveni, iar fiica ei a fost trimisă într-un centru de plasament, potrivit obiectivdesuceava.ro.

Mama copilei, româncă din zona Sibiului, l-a cunoscut în Suedia pe tatăl fetiței, tot român. Pentru că relația nu a mers, Raluca Iacobeț a decis să se întoarcă în țară împreună cu copilul de șase ani. Zis și făcut. Numai că tatăl a reclamat răpirea micuței, iar autoritățile suedeze au emis mandat internațional pe numele mamei, pentru răpirea unui minor cetățean suedez.

Polițiștii suceveni le-au ridicat pe cele două de la Putna, unde se aflau în vizită la mănăstire. Mama a fost arestată, iar copila a fost dusă la centrul de plasament. Femeia va fi eliberată în cursul zilei de astăzi, deoarece infracțiunea pentru care este acuzată nu există în Codul Penal românesc, iar șansele să fie extrădată sunt minime. Tatăl a venit din Suedia și a luat-o cu el pe fetiță din Centrul de Plasament „Micul Prinț”

Fetița în vârstă de șase ani, a ajuns pe data de 28 martie în Centrul de Plasament „Micul Prinț” din Suceava. „Fetița a ajuns la noi pe data de 28 martie. A fost adusă de polițiști, aceștia informându-ne că mama a fost arestată. Fetița nu are și cetățenie română, deci noi nu am putut face nimic. A doua zi am identificat un frate al mamei, în județul Sibiu – femeia acolo având și ea domiciliul, cel puțin în acte -, care a spus că vine să ia copila din centru. Doar că în aceeași zi a ajuns tatăl fetiței în România și prin intermediul unui avocat, acesta a luat copilul și s-au întors împreună în Suedia”, a declarat Nicoleta Daneliuc, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului.

Raluca Iacobeț s-a aflat până astăzi în arestul Inspectoratului Județean de Poliție și urmează să fie eliberată în cursul zilei, deoarece infracțiunea pentru care este acuzată nu apare în Codul Penal din România, iar șansele ca femeia să fie extrădată în Suedia sunt minime.

Schimbare MAJORA pentru pensionari! Ce se intampla cu cei care au venituri externe

Pagina 1 din 1