Dramă uriașă pentru un cunoscut cântăreț britanic. Se confruntă cu mari probleme de sănătate, după ce a fost diagnosticat de medici, în urma unor controale amănunțite, cu tumoare cerebrală în stadiu terminal. Este vorba despre Tom Parker, în vârstă de 32 de ani, component al trupei „The Wanted”, după cum anunță tabloidul insular „The Sun”.

Teribilul anunța a fost făcut chiar de artist, pe contul de Instagram. El a explicat de ce a lipsit în ultima perioadă de pe rețelele de socializare și nu a le-a mai dat fanilor niciun semn.

„Hei oameni buni, știți că am lipsit amândoi de pe rețelele sociale de câteva săptămâni și a venit timpul să vă spunem de ce. Nu există o modalitate ușoară de a spune acest lucru, dar, din păcate, am fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală și sunt deja în tratament. Am decis, după o mulțime de gânduri, că, mai degrabă decât să ne ascundem și să încercăm să păstrăm secretul, vom face un interviu în care să putem prezenta toate detaliile și să le comunicăm tuturor faptele în felul nostru”, a scris artistul, care a mai precizat:

Timp de supraviețuire limitat

„Suntem cu toții absolut devastati, dar vom lupta cu asta până la capăt. Nu vrem să fiți triști, vrem doar dragoste și pozitivitate și împreună vom conștientiza această boală teribilă și vom căuta toate opțiunile de tratament disponibile. Va fi o bătălie grea, dar cu dragostea și sprijinul tuturor vom învinge acest lucru. Tom și Kelsey xxx.”

Conform The Brain Tumor Charity, timpul mediu de supraviețuire pentru pacienții care au glioblastom de gradul patru – tipul cu care a fost diagnosticat Tom – este cuprins între un an și 18 luni.

Artistul s-a dus la spital după ce a suferit două crize în ultimele luni. „Au tras perdeaua în jurul patului meu și mi-au spus: Ai o tumoare pe creier. Tot ce mi-a venit în gând atunci a fost: La dracu! Am fost în stare de șoc. Este glioblastom în faza a patra și au spus că este terminal. A fost foarte mult pentru mine… Încă nu am procesat toate implicațiile”, a povestit Parker.