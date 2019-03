Acuzații grele la adresa lui Dragnea. „Ia droguri!”. Noaptea din Istanbul care a schimbat viitorul PSD. „A avut cuvinte urâte”

Fostul premier Victor Ponta a comentat declarațiile președintelui PSD, Liviu Dragnea, privind problema medicală pe care o are.





„Vreau să spun trei lucruri și apoi vom vorbi de ceea ce este cu adevărat important.

1. Eu nu am comentat niciodată boala domnului Dragnea pentru că nu știu ce boală are, nu am văzut niciun medic vorbind, nu l-am auzit decât pe Codrin Ștefănescu vorbind, nu am comentat, dar văd că are o obsesie în ceea ce mă privește de a-mi menționa numele.

2. Domnul Dragnea ori e mitoman, ori, nu știu, ia droguri pentru că nu a fost niciodată la spitalul la care am fost eu internat. A fost la Istanbul, o dată, la hotelul la care stăteam, împreună cu domnul Tăriceanu. Nu a stat la căpătâiul meu, a stat lângă mine, pe un fotoliu

3. Dacă vă interesează, atunci am și discutat cu domnul Dragnea și cu domnul Tăriceanu, despre faptul că mă voi retrage din funcția de președinte al PSD pentru că nu era normal să fiu președinte de partid inculpat și i-am spus atunci de Rovana Plumb, pe care o voi propune. A avut cuvinte atât de urâte despre Rovana Plumb, încât acum, uitându-mă că este locul unu pe listă, eu cred că el tot ca în 2015 crede, nu ca acum. În aceste 5-6 zile cât a trecut, cât a fost bolnav, nu a fost, e treaba lui, nu mă interesează, eu îi urez sănătate, așa cum urez tuturor.

În aceste zile s-au întâmplat trei evenimente:două despre care știți, unul despre care nu știți.”, a declarat Victor Ponta.

