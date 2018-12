L-A PĂRĂSIT PE DRAGNEA chiar în timpul Consiliului Naţional al PSD. „Au fost ani frumoși...” Dezvăluiri despre relaţia zbuciumată

La o oră după începerea lucrărilor Consiliului Național al PSD, deputatul de Satu Mare, Octavian Petric, aflat la al doilea mandat, le-a transmis colegilor săi un mesaj zguduitor. A anunțat că își dă, după 23 de ani, demisia din partid deoarece „prefer să fiu numit de unii trădător de partid, decât să fiu un trădător de țară și de popor!”





Redăm în continuare mesajul integral al politicianului:

Dragi sătmăreni și prieteni,

S-au împlinit 23 de ani de când am intrat în politică și în Partidul Social Democrat, dar am decis azi să mă despart de drumul pe care a luat-o partidul. Nu mă mai regăsesc în PSD, un partid care nu mai reprezintă interesele românilor și în care nu mai sunt respectate principiile și valorile în care cred.

În urmă cu 23 de ani am intrat în PSD din dorința de a contribui prin expertiza pe care am acumulat-o în mediul privat la dezvoltarea județului Satu Mare, considerând că toți românii au dreptul la o viață mai bună. Am activat inițial ca simplu membru, am fost apoi 4 mandate consilier județean, iar acum sunt la al doilea mandat de deputat.

Am contribuit alături de colegii mei la câștigarea mai multor runde de alegeri și am condus interimar organizația județeană în perioada alegerilor locale din 2016, când am obținut cele mai bune rezultate pe care partidul le-a avut în județul Satu Mare. Am încercat de fiecare data să-mi onorez promisiunile făcute și să fac mai mult decât atât.

Au fost ani frumoși, în care am cunoscut și am legat prietenii alături de colegi minunați, cu care am fost o echipă la bine și la greu, și atunci când am câștigat alegerile, și atunci când le-am pierdut.

Au fost ani în care guvernările PSD și liderii pe care i-am avut au marcat în mod pozitiv parcursul european al României și am fost mândru să fiu parte a unei echipe care privea spre viitor și construia România pe care ne-o doream toți.

Din păcate, în acești ultimi doi ani de când PSD a câștigat alegerile cu un program de guvernare consistent, la nivel parlamentar și public ni se impun 4-5 teme care nu au nimic de a face cu ceea ce am susținut toți în campania electorală. De 2 ani de zile nu se discută decât despre modificarea legilor justiției, a codurilor penale și de procedură penală, despre amnistie și grațiere.

Am încercat de mai multe ori să promovez proiecte legislative pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri care generează locuri de muncă și susține economia, dar acestea nu au fost prioritare pentru conducerea partidului.

Sunt mâhnit că în PSD, un partid în care vocea fiecărui social-democrat se putea face auzită, azi relația dintre conducere și membri este inexistentă. Nu mai poate vorbi nimeni și, dacă cineva îndrăznește să aibă o altă opinie, este pus la zidul infamiei!

În campania electorală, tema principală a programului nostru de guvernare a fost ”creșterea nivelului de trai al românilor„. Dar nivelul de trai a crescut doar pentru unii, nu pentru cei mulți! În schimb, avem o lege a salarizării unitare care a provocat discrepanțe uriașe în societatea românească, nemulțumindu-i chiar și pe cei care au beneficii majore de pe urma acesteia!

