Dragnea a explicat UNDE LOVEȘTE cu taxa pe LĂCOMIE. „Își ascund PROFITURILE!” Compania dată ca EXEMPLU POZITIV

În această seară, într-un interviu acordat pentru Antena 3, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a făcut o serie de declarații cu privire la controversata taxă pe lăcomie. Liderul PSD a punctat și faptul că este sigur că unele companii își ascund profitul, evitând astfel să plătească impozitul pe venit





Profituri declarte mici, adică jignitor de mici. Eu am citit azi cu foarte mare atenție, materialul Ziar de Cluj...care a făcut o documentare de jos pălăria, care mă așteptăm să o fi făcut-o ANAF-ul. Vorbim despre companii care au cifre de afaceri foarte mari, de miliarde, dar au profit de 1 %, sub 1%. Am văzut companii foarte mari, Coca-Cola, de ce această companie nu își ascunde profitul? Alte companii sunt cu 1 % și ceva %. Nu le bănuiesc că își ascund profiturile, sunt 100 % sigur.

Sunt companii foarte mari care nu merg într-o țară să se afle în treaba. Am văzut reclame în care companiile susțin centenarul....sper că la anul să vedem toată cifra de afaceri obținută de companiile străine și să vedem și profitul obținut din impozitare.

Am înțeles, dar până să mă înjure pe mine cu taxa de lăcomie, nu am inventat-o eu. Această directiva sugerează că...Nu e vorba de lăcomie doar în România, ci peste tot. Taxa pe activele băncii este în mai multe țări. Prețul gazului, energiei, dobânda la bănci, cresc an de an.

