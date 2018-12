Mesajul lui Dragnea cu ocazia ZILEI NAȚIONALE. APELUL făcut de liderul PSD

Sâmbătă, Liviu Dragnea, liderul PSD, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României. Acesta a făcut referire la patriotism și obiective comune pentru o tară puternică, bogata și mândra, precum si obiective comune pentru un stat drept cu cetatenii sai.





„La un secol de la Marea Unire, România are nevoie de unire mai mult ca niciodata, are nevoie de curaj , de patriotism, de inima si de minte, are nevoie de intelepciunea pe care a avut-o acum o suta de ani . Doar uniti in jurul obiectivelor comune putem construi o Romanie puternica, bogata si mandra, o tara europeana ce ofera bunastare romanilor, un stat drept cu cetatenii sai si respectat de partenerii internationali, o natiune capabila sa isi apere interesele, valorile si credintele. Să meditam in aceste zile asupra cuvântului unire. Daca inaintasii nostri au sacrificat atâtea pentru el, e datoria noastra sa il luam in serios . La multi ani, Romnia, la multi ani, tuturor romnilor, oriunde s-ar afla”, a spus Liviu Dragnea intr-o înregistrarea postata pe Facebook.

