Dragnea, LOVIT CRUNT ÎN PSD! Asta-i mai lipsea liderului social-democraţilor... Breaking news în politică

Deputatul PSD Ion Mocioalcă a transmis o scrisoare conducerii partidului în care își anunță demisia. El a luat această decizie la 24 de ani de când a intrat în Partidul Social-Democrat.





În scrisoare, Ion Mocioalcă își anunță demisia din PSD, după 24 de ani de activitate, și transmite că va adera la partidul Pro România.

„Stimate Domnule Președinte,

Stimate colege și colegi,

Acum trei zile s-au împlinit 24 de ani de când am intrat în Partidul Social Democrat. O perioadă lungă de timp. În plan politic, în toată această perioadă, am avut parte de suișuri și coborâșuri, de realizări și eșecuri. În plan personal am avut șansa să cunosc oameni admirabili și să leg multe prietenii.

Au trecut 24 de ani și am rămas loial valorilor în care am crezut și în care cred cu tărie. Am intrat în PSD pentru că am crezut că locul României este alături de Europa și SUA, că românii au dreptul la o viață decentă, la un sistem de educație care să le dea tinerilor șansa succesului în lumea globală, la un sistem de sănătate performant, la străzi și autostrăzi care să conecteze România de economiile occidentale.

În toți acești ani am fost martorul unor evoluții remarcabile, evoluții care nu ar fi fost posibile fără lideri remarcabili, lideri capabili, cu nimic mai prejos față de elita politică occidentală, lideri de care am fost mândru chiar și atunci când deciziile lor răneau orgolii. Am avut parte de lideri capabili să confrunte realitățile politice interne și internaționale cu înțelepciune și eleganță, scoțându-ne din izolare când a fost cazul, cu demnitate, făcându-ne mândri că suntem parte a unei echipe.

Am fost împreună când Guvernul României a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană, când România a devenit parte a NATO, când am luptat cu deciziile nedrepte de tăieri de salarii și pensii. Am fost împreună când am câștigat alegeri și când am pierdut.

Cei care mă cunosc mai bine știu că eu vin din Caraș Sverin, din Banatul Montan. Nu din Oltenia, nu din Muntenia, nu din Moldova. Vin dintr-o regiune istorică în care de 24 de ani, de când sunt foarte implicat în politică, au existat confruntări politice și electorale adevărate. Colegii din Ardeal pot înțelege exact la ce mă refer.

Am reușit să câștig serii întregi de alegeri în ultimii ... ani și numai bănățenii și ardelenii din PSD pot înțelege exact ce efort au presupus aceste victorii. Ele, însă, au făcut ca organizația județeană PSD Caraș Severin să fie acum una puternică. Am reușit din toate înfrângerile și din toate victoriile să înțeleg bine ce înseamnă politica internă din România. Pentru că toate cele întâmplate le-am trăit personal.

Este dezamăgitor, însă, ca acum, după toată această istorie comună, să constat că nu mai există niciun fel de respect pentru toate aceste eforturi. Mai ales din partea unor persoane care nu au fost alături de noi atunci când treceam prin cele mai cumplite momente. Este nedrept și umilitor ca eu, asemenea unor alți colegi ai mei din PSD, să așteptăm fiecare CEX al partidului întrebându-ne dacă acela va fi momentul în care vom fi puși în discuție și judecați de persoane care în marea lor majoritate nu au trăit în acest partid niciodată momentele de care am avut noi parte.

Aceasta stare de fapt o consider umilitoare și intolerabilă! Dar în politică înfrângerile sunt, câteodată, mai valoroase decât victoriile, iar victoriile pot fi calea către înfrângeri dramatice.

Iubitul Elenei Udrea a revenit in Romania de urgenta! Ce s-a intamplat si cu cine a lasat copilul

Pagina 1 din 2 12