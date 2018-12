Dragnea, ÎNJUNGHIAT PE LA SPATE! Anunţul a generat ALERTA ÎN PSD. Ce se va întâmpla acum în partid? News alert

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a început să fie flexibil în relația cu PNL în ceea ce privește votul la moțiunea de cenzură. Liderul unional a declarat, marți, la Adevărul live, că în cursul dimineții a discutat între patru ochi cu președintele PNL, Ludovic Orban.





„Azi de dimineață am avut o discuție lungă cu Ludovic Orban între patru ochi. Da, am avut această întâlnire. Noi ne-am intersectat și la Helsinki și la Hamburg, la Hamburg la congresul CDU și săptămâna trecută am stabilit că ne vom întâlni astăzi dimineață.

Astăzi dimineață, la prima oră, ne-am întâlnit, am discutat. A fost o discuție mult mai bună decât discuțiile precedente, fiindcă toată lumea...adică toată lumea....și el și eu am fost relaxați, știind că în acest moment lucrurile sunt extrem de clare și nu depind de noi aceste lucruri”, a declarat Kelemen. Acesta a lăsat să se înțeleagă că, în ceea ce privește soarta moțiunii, lucrurile sunt clare, cu sau fără voturile parlamentarilor Uniunii.

„Și matematic și politic lucrurile sunt foarte clare”, a punctat președintele UDMR. Acesta nu a tras concluzii, nu a spus că a luat o decizie ci că „vom continua aceste întâlniri și discuții”.

Joi, în plenul reunit al Parlamentului se votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, citită luni seara în fața deputaților și senatorilor.

