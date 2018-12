DRAGNEA POATE FI DOBORÂT într-un singur fel. Băsescu a lansat bomba anului! Breaking news

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat duminică seară că preşedintele PSD, Liviu Dragnea este un geambaş deoarece cumpără şi vinde tot este în avantajul lui.





„Dragnea vinde si cumpara. El asta este un geambas. Pe unul ii cumpara cu functii si pe disidenti ii da afara. Solutiile lui Dragnea sunt simple si clasice in PSD. Dragnea nu are calitati umane. A avut siretenia cand a fost ales sa faca alegere generala. A fost ales de tot poporul pesedist. Un argument foarte puternic, pentru ca nu va putea schimbat decat tot printr un astfel de proces. El a stiut sa se aleaga prin forta maselor, nu prin forta baronilor. A stiut cum sa isi protejeze functia stiind ca este un partid care are predilectie sa ia capul. Si atunci s-a protejat. A fost o miscare din punctul lui de veder”, a mai spus fostul preşedinte.

UDREA, eliberata mai devreme! Ce s-a intamplat in puscaria costaricana! Informatii BOMBA

Pagina 1 din 1