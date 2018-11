Dragnea face dezvăluiri EXPLOZIVE. TRĂDAREA SUPREMĂ pusă la CALE de un LIDER. Șeful PSD, mesaj CRUNT pentru FIUL SĂU: „Să dea EXPLICAȚII”

Liviu Dragnea a confirmat, la finalul CEx al PSD, că Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu au fost excluși din PSD. Liderul PSD a explicat motivele pentru care s-a apelat la această decizie în privința celor doi.





Liviu Dragnea a oferit detalii despre discuțiile care au avut loc în interiorul CEx al PSD. „Astăzi nu s-au dezbătut, nu s-au făcut propuneri pentru a fi excluși colegi care au semnat o anumită scrisoare. După Cex din septembrie, când s-a stabilit ca toată lumea să activeze în partid pentru a susține programele de guvernare naționale și locale, iar aceste lucruri au fost propuse chiar de către cei care au semnat respectiva scrisoare, s-a convenit ca toată lumea să se ocupe de fncționarea partidului. Citește: Teleormanleaks. Dezvăluiri EXPLOZIVE din VALIZA Tel Drum

Din păcate, ulterior, au apărut unele înregistrări de la ședințe conduse de Adrian Țuțuianu și condamn cu toată fermitatea de a înregistra ședintele de partid, dar acele afirmații au supărat cea mai mare parte din partid. Am avut o discuție de câteva ore, 6-7 ore, iar majoritatea președinților au fost prezenți la discuție. Toți au fost încărcați și supărați că după acel Cex că o parte din colegi a continuat să acționeze împotriva acestui partid. Astăzi, o mare parte din colegi i-a reproșat acele lucruri domnului Țuțuianu.

Domnul Țuțuianu a spus astăzi că își cere scuze dacă se dorește, dar își menține afirmațiile. Eu vă spun ca o ședință. Tot după acel Cex toți am sperat, în frunte cu mine, că după 2-3 zile de supărare toți se vor apuca de treabă. Din păcate, domnul Neacșu nu și-a mai respectat atribuțiile după acel episod.

În schimb, mulți parlamentari ne-au spus că sunt chemați să adere la un proiect. Mai mult, am primit informații de la opoziție că există negocieri cu domnul Neacșu, care a promis că asigură un număr important de parlamentari pentru susținerea moțiunii de cenzură. PSD nu este un partid de maimuțe, cum a spus domnul Țuțuianu. Este un partid format din oameni cu personalitate. Deci nu a fost o problemă personală cu domnul Neacșu sau Țuțuianu, a fost o problemă a majorității. Comitetul Executiv încearcă să țină partidul pe linia pe care a început și să țină piept atacurilor. Atât din interior, cât și din exterior.

Ce am vrut să fac cu valiza? Am vrut să aduc în atenția dumneavoastră fapte ilegale care s-au făcut de oameni cu funcții înalte și despre care nu se vorbește. Din câte știu, Luju.ro a făcut o sesizare pe numele președintelui Iohannis? Se mai știe ceva de acea sesizare? Nu! Probabil s-a pierdut...”, a declarat Dragnea.

”Nu am nicio legătură că acea valiză. Nicio companie nu mi-a plătit nimic din ce s-a făcut pe vreo proprietate de a mea. Eu nu am trimis niciun mail domnului Pitiș. Dacă fiul meu i-a trimis, să fie sănătoși amândoi. Trebuie să dea explicații. I-a cerut bani pentru mașină? Păi, înseamnă că știe că eu nu îi dau. Poze cu mine sunt în țară cu miile. Unii le țin pe tablete, alții sub pernă....„, s-a rezumat Dragnea să spună după dezvăluirile făcute de Rise Project.

