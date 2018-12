Dragnea L-A FĂCUT „ZAPCIU” pe Iohannis. Atac de o duritate fără precedent din partea liderului PSD. Breaking news

La puţin după ședința tensionată din Parlament în care Opoziţia l-a revocat pe Liviu Dragnea din funcţia de președinte al Camerei Deputaților, iar vicepreședinte Florin Iordache a refuzat să supună la vot cererea care l-a vizat şi pe el, liderul PSD a lansat un atac fără precedent la adresa preşedintelui României, Klaus Iohannis. Dragnea îl indică pe şeful statului principalul regizor al evenimentelor derulate miercuri în Parlament. „Acesta e stilul lui Iohannis, aşa cum a luat cu japca şi casele din Sibiu, aşa vrea să ia cu japca şi aceste instituţii. Iohannis, zapciul”, a declarat Dragnea, vizibil iritat, în faţa jurnaliştilor.





„Vor să ia cu japca și parlamentul României, vor să ia și România. Asta este stilul lui Iohannis. Are atitudini dictatoriale. Nu se întâmplă nimic fără acordul lui Iohannis. De câteva săptămâni, o parte a liberalilor și câțiva pesediști se lăudau că îl au în spate pe Iohannis pentru a dărâma Guvernul. I s-a propus lui Florin să se ridice după scaun, i s-a propus că o să fie președinte PSD. O coincidență în care nu crede nimeni, Doamna Mihălcescu a fost chemată la DNA, pentru că era unul dintre vicepreședinți. La fiecare început de săptămână se stabilesc vicepreședinții care să conducă ședința. Este un plan făcut de Marian Neacșu, făcut cu Raluca Turcan, plan care nu are legătură cu legea. O să vedem dacă am pierdut majoritatea. Sunt mulți parlamentari plecați din țară, mulți care au apăsat pe buton și nu au primit semnal. Moțiunea nu are șanse. E bine să i se alăture, am văzut că e mare bărbat politic, se ascunde după fustă lui Turcan.

Este un plan de Oscar făcut de domnul Neacșu, dar care n-are legătură cu legea, pentru că regulamentul Camerei Deputaților trebuie respectat. O să vedem dacă am pierdut majoritatea parlamentară. Eu zic că nu. Unii au fost plecați din țară, unii erau pe holuri și unii au apăsat pe acel sistem magnific, dar care n-a avut semnal. Nu există nicio șansă să treacă această moțiune de cenzură. Ne tot amenință cu ea. Când vor s-o depună? Ce Crăciun. Este bine că parlamentarii să i se alăture lui Ponta.Fac bine pentru că el este în mare bărbat politic, stă după fustele doamnei Turcan.

O să avem o discuție cu domnul Tăriceanu și doamna Dancila. O acțiune trebuie făcută, pentru că e clar că asta vrea Iohannis. Am înțeles că la Transporturi se intră în blocaj de joi, pentru că nu este ministru. Cu domnul Tăriceanu o să vorbesc în seară asta și după pot vorbi și cu doamna Dancila. Proiectul UDMR, legat de autonomie, este neconstituțional din câte mi-au spus mai mulți specialiști. UDMR tot timpul a votat legile în care a crezut și ne bazăm în continuare pe asta.

La ora la care vorbesc acum, nu știu nimic de nicio Ordonanță de urgență. Am vorbit cu câțiva miniștri și nu știu nimic despre OUG.

Nici eu nu am pe masă nicio OUG de amnistitie și grațiere. E a 1000-a oară când discutați despre ea. Codrin e prietenul meu și nu-mi permit să-l cert în public. V-am mai spus opinia mea, eu nu sunt impartasitor de opinii. Am spus că Tudorel Toader trebuie să găsească o soluție pentru a repara toate nedreptățile din Justiție”.

De ce sa nu semneze Iohannis decretul pentru Mircea Draghici? Pentru ca s-au fabricat repede cateva dosare pentru el si Olguta Vasilescu? Iar ne fac procurorii Guvernul? Asa am citit in presa. Cred ca vom avea o sedinta de Consiliu National, in care vom constitui Consiliul Natioal si departamentele. Nu-mi place sa fiu presedintele Camerei Deputatilor. Mai raman doar pentru a duce la capat niste proiecte. Vad foarte prost fapul ca Inalta Curtea a aut 4 ani acele completuri.

ULTIMA ORA! Cadavru gasit langa vila Elenei Udrea! Ce se intampla acum!

Pagina 1 din 1