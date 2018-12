O nouă dedicaţie pentru Liviu Dragnea de la vechiul său prieten. „A vrut să scape. Avrut graţiere. A vrut amnistie”

Cunoscut ca fiind un mare critic al PSD, actorul Folorin Călinescu l-a luat în vizor pe preşedintele PSD Liviu Dragnea. Nu este prima oară. După ce l-a criticat că foloseşte toate metodele pentru a se menţine la putere, iată, pe pagina sa de socializare, Florin Călinescu revine cu o nouă dedicaţie adresată vechiului său „prieten”, Liviu Dragnea. „A vrut să scape. A vrut graţiere. A vrut amnistie”, scrie Florin Călinescu. În noul său mesaj, Florin Călinescu , chiar dacă nu dă nume, tot liderul PSD pare să fie vizat





"Am crezut in el de la inceput. Din prima secunda am stiut ca va fi ceva special intre noi doi. De fapt, specialitati...

Apoi, s-a creat o bresa. A vrut sa scape. A vrut gratiere. A vrut amnistie. S-a suit in copac ajutat de niste porci mai mici. Visul oricarui purcelus e sa ajunga porc mare. Ditamai porcul. Si sa ii intreaca pe toti inaintasii. Porc, porc, nu vreo lebada...sau veverita... Si in decembrie lucrurile au scapat de sub control. Am ajuns la cutite. Firesc.", a scris Florin Călinescu pe Facebook.

SENZATIE! Primele imagini cu Elena Udrea, după eliberarea din Costa Rica

Pagina 1 din 1