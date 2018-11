Dragnea acuză O NOUĂ ALIANŢĂ între DNA ŞI PRESĂ. Remarcă acidă după CExN al PSD. Breaking news

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor la sfârșitul ședinței CEx a PSD. Întrebat despre dovezile din celebra valiză de la Tel Drum, Liviu Dragnea a răbufnit la adresa jurnaliștilor prezenți.





"Chiar aşa a ajuns DNA, sa puna intrebari prin jurnalisti?", a spus Dragnea, referitor la întrebările jurnaliștilor.

„Am o întrebare. Dacă eu am fost la vânătoare cu o mie și ceva de oameni, oare am legături cu ei? Nu mai fiți asa curioasă că aflați de la DNA. Eu am o singură întrebare: Cum au ajuns la Rise Project niște documente dacă înainte au ajuns la DNA.”, a mai declarat Dragnea.

