Dr. Silvia Nica, medic și violonist. Ziua conduce cea mai aglomerată Unitate de Primiri Urgențe, seara urcă pe cele mai mari scene ale lumii

Dr. Silvia Nica, șef la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Universitar București (SUUB) are o frumoasă pasiune care o face să-și împartă viața între spital, familie și scenă! Își petrece zilele printre sirene de ambulanțe, bolnavi cu fel de fel de probleme și intervenții pur și simplu salvatoare, dar are mici trucuri care o ajută să facă față provocărilor meseriei. „Muzica mă ajută să-mi păstrez echilibrul”, își dezvăluie secretul medical.





Parafa de medic a primit-o în 1996, iar din anul 2014 coordonează activitatea Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Universitar, locul unde zilnic vin sute de pacienți. În spatele uniformei de medic se află o mare iubitoare de muzică clasică. Și nu doar atât. Doamna doctor Silvia Nica cântă la vioară și face parte din Orchestra Medicilor.

- Evenimentul Zilei: Când ați ținut prima oară vioara în mână?

- Dr. Silvia Nica: Am studiat vioara copil fiind, în clasele primare și în gimnaziu, iar după clasa a opta am studiat pe cont propriu. Din anul doi de rezidențiat am intrat în Orchestra medicilor și, de atunci, cânt cu ei. Am cântat și cu Orchestra Mondială a Medicilor, dar și cu Orchestra Europeană a Medicilor.

- Cum a fost experiența în Orchestra Mondială a Medicilor?

- A fost o colaborare tare dragă mie. Orchestra Mondială a Medicilor a avut un turneu și în România, în anul 2016. Au fost 3 concerte, în 3 zile consecutive, la Cluj, Brașov și în București, la Ateneul Român. Atunci au fost medici din peste 30 de țări, precum Australia, Canada, SUA și țări asiatice. Am cântat sub bagheta unui dirijor neamț, care era doctor cardiolog.

- Unde se leagă medicina cu muzica?

- Sunt complementare. Muzica este un refugiu, e o activitate care mă ajută sămi pastrez echilibrul, pentru că activitatea de aici, de la spital, este foarte solicitantă și fizic și psihic și emoțional, iar vioara mă ajută foarte mult. Acasă prefer să ascult muzică clasică, pentru că în acest timp mai fac și altceva. De cântat acasă, mai rar.

- Găsiți timp pentru repetiții?

- Marți seara facem repetiții la Ateneu, dar dacă unul dintre colegii noștri nu ajunge, nu este o dramă. Noi facem asta din plăcere. Suntem orchestra de amatori. Am ajuns să fim ca o familie.

- Câți membri sunt în orchestră? Sunt numai medici?

- Da, sunt numai medici din București, iar numărul variază în funcție de repertoriu. Am cântat și în formație de 80 de persoane, dar cu sprijinul celor de Filarmonică, de obicei, căci avem și colaboratori profesioniști. Numărul diferă pentru că la unele concerte cântăm ca și orchestră de cameră, fără suflători, doar cu corzi, la altele este nevoie și de suflători sau harpă sau instrument de percuție, deci depinde de repertoriu. Dirijor este Ion Iosif Prunner, care este și dirijorul Corului Filarmonicii.

- Simțiți emoție pe scenă, la fel ca la spital?

