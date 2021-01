Doze de vaccin aruncate de un medic după ce Ministerul Sănătăţii a cerut amendarea lui. Medicul a fost amendat de DSP Suceava la cererea Ministerului Sănătății. În centrul medical s-ar fi vaccinat 563 de persoane care nu erau eligibile în această etapă a campaniei. Andrei Manta neagă acuzațiile și anunță că va contesta amenda.

Manta susţine că după ce a fost amendat, oamenii nu au mai venit să se vaccineze. În acest context a fost forțat să arunce dozele de vaccin împotriva Covid-19 care au mai rămas.

Andrei Manta a respins acuzaţiile Ministerului Sănătăţii

Manta a respins acuzaţiile conform cărora ar fi fost vaccinate persoane care nu făceau parte din etapa a II-a. El susține că ar fi vorba doar de persoane care au fost programate în alte zile.

Din diverse motive, acestea nu au putut ajunge la vaccinare. „Este o eroare, nu este adevărat. Au fost descoperite 563 de persoane neprogramate… Aici există câteva nuanțe de precizat.

Un pacient care vine să se vaccineze are un anumit program. Şi mă întreabă şi le spun sincer: «Da, ai programare, este în regulă, revii mâine sau când se poate.»

Acest pacient care vine a doua sau a treia zi cu acea hârtie pe platformă apare ca neprogramat. Când au venit să verifice acele liste, au găsit pacienţi mult peste numărul de programări în ziua respectivă pentru că au fost dintre ei programaţi în altă zi și nu au putut ajunge.

Asta s-a întâmplat de-a lungul timpului.”, a declarat medicul joi, la Antena 3.

Acesta a completat că la finalul programului a vaccinat pacienți care veneau să aștepte la spital pentru a vedea dacă rămân doze care se risipeau.

Doze de vaccin aruncate de un medic

Manta se apără spunând că inclusiv autoritățile au recomandat medicilor să procedeze așa. În cele din urmă, după controlul DSP, vaccinurile care au rămas au fost aruncate la finalul zilei.

„Sfatul mai puţin informal al DSP este să nu irosim dozele. Ce se poate întâmpla? La poarta spitalului sunt doi pacienţi programaţi la ora 18:00, înainte de sfârşitul programului, care au şi venit.

Eu, de pildă, am avut şase pacienţi. Dintre cei şase, doi erau programaţi, restul nu. (…) Imediat după ce am primit amenda am gândit următorul lucru: Am trei variante… Fie reprogramez în altă zi pe toată lumea, fie le fac vaccin celor doi şi numai celor doi care erau programați, ceea ce înseamnă că restul din conţinutul flaconului va putea fi casat…

Fie îi vaccinăm pe toţi, cât se poate, chiar dacă nu au programare în ziua respectivă. Aseară, după ce am luat amendă, am casat vaccinurile. Le-am făcut vaccin celor care erau programaţi. Dumneavoastră ce aţi face, după ce vine DSP și te sprijină în luarea unor decizii, te sfătuieşte şi apoi trimite un corp de control şi îţi dă amendă? Ce aţi face?”

Reacţiile venite dinspre Ministerul Sănătăţii

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat miercuri că 1.353 de persoane s-ar fi vaccinat antiCovid-19 deşi erau eligibile pentru etapa a treia.

Ministerul a anunțat nereguli găsite la spitalul din Rădăuți, unde ar fi fost imunizate 563 de persoane eligibile pentru doar pentru etapa a treia.

„La momentul controlului, inspectorii DSP Suceava au constatat că persoanele venite pentru imunizare în centrul de vaccinare nu erau verificate în aplicația Rovaccinare pe baza CNP si nici în listele de pacienți programati pentru ziua în curs.

Listele cu pacienți pentru ziua în curs erau trimise pe whatsapp de către medicul coordonator din DSP către directorul medical al spitalului și redirecționate mai apoi de acesta personalului care asigură paza centrului pentru a permite accesul în unitate a pacienților programați”, se arată în comunicatul ministerului Sănătății

Liste nominale cu persoanele eligibile pe whatsapp

Manta a replicat că primea pe whatsapp listele nominale. De asemenea, el a completat că nu a primit o parolă de la STS.

„Listele nominale cu programarea pacienților le primesc de ceva timp. Noi am avut un mail, o parola unica, prin care puteam să descărcam lista de pacienți.

STS a trimis acel mail, numai ca parola a venit de la STS pe un numar gresit. Eu am dovada ca am trimis mailul cu numarul corect. Noi mergem cu programări făcute pe hârtie sau în format electronic”, a subliniat Andrei Manta.

De cealaltă parte, Ministerul Sănătății a mai constatat că „în centrul de vaccinare pacienții au fost primiți în baza programărilor printate sau mesajelor sms, iar în cazul pacienților programați de medicul de familie, pe baza declarației acestora”.

Recomandarea lui Valeriu Gheorghiță

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, s-a referit recent la situația în care un bolnav cronic nu se poate înscrie pe platformă. În acest caz, el poate apela la medicul de familie, care îi poate elibera o adeverință pentru programare.

De asemenea, medicii au fost sfătuiți şi de Raed Arafat să nu irosească dozele de vaccin care rămân neutilizate. Totuşi, şeful DSU a precizat că trebuie să le folosească doar pentru persoanele eligibile în prima și a doua etapă.

Și managerul Spitalului Marius Nasta din București, Beatrice Mahler, a declarat că se fac liste de așteptare pentru persoane care să fie vaccinate în afara programărilor. Există o condiţie: să facă parte din lista eligibilă conform criteriilor stabilite de Guvern pentru etapa a doua:

