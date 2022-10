Dovada că Regina Consoartă Camilla „a îngropat securea războiului”. Unde „trona” fotografia lui Meghan Markle. Foto

Regina Consoartă Camilla a anunțat că urșii Paddington lăsați în memoria Reginei Elisabeta la palatul Buckingham vor ajunge la spitalele de copii. Camilla apare într-o fotografie înconjurată de ursuleţi, iar pe fundal se poate observa o imagine cu Prințul Harry și Meghan Markle la Clarence House într-una dintre camerele unde au loc întâlnirile oficiale ale Regelui Charles.

Camilla, în vârstă de 75 de ani, a fost toată zâmbet în fotografia făcută în biroul din Clarence House, așezată pe o canapea și înconjurată de ursuleți de pluș. Pe fundal, pe o masă din spatele ei, se vede o colecție de fotografii de familie înrămate.

În față și în centru era un portret formal de la botezul prințului Louis în 2018, realizat tot în camera de la Clarence House. În fotografie este Camilla, Regele Carol al III-lea, Prințul Harry și Meghan Markle, care au stat unul lângă celălalt, chiar în spatele canapelei în care prințul William și Kate Middleton au pozat cu cei trei copii ai lor.

Among the family photos on the side table in the back is a family photo from Prince Louis’s Christening. And a official photo of the Queen & Prince Philip. pic.twitter.com/JZrt7WMliF

