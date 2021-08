Tea-Lynn Van Dyk, în vârstă de 36 de ani, din Ontario, Canada , a stat de vorbă pentru prima dată cu soția sa, Gabrielle Van Dyk, de 35 de ani, în decembrie 2019. La scurt timp, ei au stat de vorbă şi cu cele două fiice ale lor. Iar cea mai mică, Adelaide, în vârstă de 6 ani, a fost deschisă ideii să aibă o altă mamă. Însă pentru Arya, în vârstă de 7 ani, a durat în jur de două săptămâni să accepte schimbarea, intrând în panică. „Acum sunt mami și Gabrielle este mama” „Știu că este un subiect sensibil, dar nu am vorbit prea mult despre asta de când le-am spus pentru prima dată că viața merge mai departe”, a spus Tea-Lynn. „Acum sunt mami și Gabrielle este mama”. Adelaide a fost un adevărat susținător chiar din ziua zero. A trebuit doar să o asigur că nu mă duc nicăieri și că o voi iubi mereu și de atunci a fost minunată”.

Gabrielle a fost foarte calmă când Tea-Lynn i-a spus pentru prima dată că vrea să facă tranziţia și chiar i-a sugerat să vadă un terapeut care să o ajute în respectiva perioadă.

Gabrielle spune că atitudinea ei face parte din motivul pentru care sunt încă împreună. „Când i-am spus pentru prima dată că am presupus că va pleca, am presupus că vom divorța pentru că este mult pentru unii oameni”, a explicat Tea-Lynn. „Nu mi-aș putea imagina viața fără ea. Simt că în sfârșit nu există nicio barieră între noi”.

„Sunt atât de binecuvântat și de norocos că am oameni în viața mea care recunosc această tranziție”

Dar Gabrielle susține că au existat câteva semne grăitoare legate de faptul că Tea-Lynn a vrut să se exprime diferit, inclusiv atunci când Tea-Lynn a recunoscut că s-a îmbrăcat în hainele lui Gabrielle. „Îi plac încă aceleași lucruri, are același tip de umor, așa că în mintea mea este încă aceeași persoană și nu contează că se îmbracă feminin sau că își schimbă numele”.

Tea-Lynn și-a început tranziția hormonală în aprilie 2020, în urma consultărilor cu medicul ei și a vorbit cu un terapeut despre sentimentele și experiențele sale. De asemenea, a vorbit mult cu familia și prietenii ei, care au fost în mare măsură un punct de sprijin. „Sunt atât de binecuvântată și de norocoasă că am oameni în viața mea care recunosc această tranziție.

Mă simt mult mai fericită. Schimbările fizice au fost minunate, dar există și un fel de claritate psihică. Înainte de a face tranziția, a existat o ceață în mintea mea, tristețe și depresie. Am râs până la lacrimi mai mult în ultimele 16 luni decât am făcut-o în cei 35 de ani în care am fost pe pământ înainte de a începe. Este uimitor să simți cu adevărat”.