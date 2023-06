Două doctorițe, în Comisia de etică a Colegiului Medicilor. A sedus-o și a abandonat-o

Scandal cât casa pe Facebook. O fostă rezidentă a unei célèbre doctorițe o acuză pe aceasta că a sedus-o și a abandonat-o. I-a dedicat și un roman.

Medicul susține că după ce a trăit o relație de dragoste cu o doctoriță care i-a fost mentor a avut de suferit atât professional, cât și în plan familial. I s-a interzis să facă gărzi, CT, RMN, iar fostul soț a divorțat de ea după ce fosta parteneră i-ar fi arătat acestuia mesajele de iubire.

„Când iubești o persoană cu adevărat, numai la gândul ei, trupul ți-ar fi străpuns în acel moment de mii de săgeți, fiori reci, curenți care parcă te-ar electrocuta, iar inima ți-ar tresălta „, spune Cun Antonia. Tânăra făcea senzație prin ziare în urmă cu peste un deceniu când încă era studentă la Medicină și preparator la limba engleză la Universitatea din Oradea.Între timp, tânăra care cocheta cu muzica s-a dezlănțuit pe facebook, unde scrie din oră în oră cuvinte grele la adresa medicului radiolog căruia i-a fost rezidentă. Tânăra o acuză pe cealaltă doctoriță că a sedus-o și a abandonat-o.

Scandal uriaș în lumea medicală

Ba, mai mult i-a dedicat și un roman: <Romanul ăsta pentru că m-ai iubit! Ti l-am trimis pe Secția de Radiologie de ziua ta. Te rog, citește-l să vezi ce am pățit eu din cauza ta. Totul e purul adevăr acolo>. Antonia Cun pune tot răul care spune că i se întâmplă pe seama orientării sale sexuale. < Am fost convocată în comisie de etică la dorința șefei mele de secție, o dna doctor radiolog care nu m-a suportat de când a aflat că am avut relații sentimentale cu fostul meu mentor o alta dna doctor de pe aceeasi secție de radiologie. De atunci a început disprețul ei fața de mine și discriminarea pe motive de orientare sexuală.

Oricum și înainte de a afla despre mine această doamnă doctor, șefa secției m-a umilit personal în ultimul hal. Și a culminat cu ceea ce a aflat deapre mine…pentru că fostul meu mentor, o doamnă doctor cu care am fost în gărzi și zilnic pe lângă ea la spital ca sa învăț ecografia mamară și CT-ul, computer tomografia i-a arătat niste mesaje de iubire pe care i le-am scris că mi-a fost dor de ea după ce am terminat de mers pe lângă ea, cât și rezidențiatul. Aceasta din urma a arătat mai multor persoane mesajele mele care aveau ca și cauză faptul ca ea m-a facut să o iubesc prin faptul ca ne-am apucat de lucruri mai intime, s-a dat cumva la mine și m-a făcut într -adevăr să mă îndragostesc de ea și să o iubesc…apoi a facut o criză de gelozie când m-a văzut la o petrecere dansând lângă soțul meu și nu a suportat acest lucru dupa care a început să se răzbune pe mine. În fel si chip.

Nimănui nu a spus că ea s-a dat la mine prima și m-a cucerit în timp. Sufletul mi l-a cucerit ! Ea a arătat tuturor doar mesajele mele de dragoste către ea pentru care am fost bătută de soț acesta divorțând de mine dupa 5 ani în care numai m-a chinuit din cauza ei și a faptului că a aflat pentru că nu a suportat ca și sotia lui să iubească o femeie ! Am și solicitat poliția de câteva ori pentru că îmi era frică să nu mă ucidă, mă lovea și mă amenința cu moartea, m-a strâns de gât… etc în prezența copilului, iar colegii s- au dezis de mine, au început și ei să mă desconsidere de când au aflat că o iubeam pe colega lor ! Însă ea nu a spus nimănui că eu nu m-am îndrăgostit de ea doar așa ..si că ea m-a sedus puternic după care au avut loc fel de fel de atingeri erotice și sărut, îmbrățisări, sărut pe gură, mângaieri și normal că m-a facut să o iubesc eu fiind o ființă extrem de sentimentală și romantica.

Sunt rac de zodie și da, când iubesc, iubesc din tot sufletul dar ea a inceput să mă umileasca, să mă ignore total, dar în același timp să îmi facă și rău după ce a încheiat relația cu mine ca urmare a cruntei sale gelozii pe fostul meu soț pe care l-a vazut la un chef dansând alaturi de mine , mângâindu-mă, sărutându-mă și nu a suportat să vada așa ceva . A început să se agite, să se conporte mai violent următoarea zi când ne-am întâlnit mi-aspus că orice relație cu ea s-a terminat ca nu a suportat să mă vadă dansând cu sotul meu în prezența ei. Au fost si martori. După acest lucru eu asa cred ca s-a aliat cu sefa mea de secție și au început să mă urmărească și să îmi facă rău din punct de vedere profesional. Șefa de secție mi-a modificat rezultate pacientilor fără să mă anunțe și fără să își pună parafa și dumneai astfel încat am sesizat ulterior acest lucru și m- am interesat la Infoworld, mi-au confirmat ca mi-au modificat rezultate pentru care a fost și dată în judecată aceasta doamna doctor șefa de secție.

Dar sunt sigura ca si fosta mea iubita e implicată în distrugerea mea ca asta și-au dorit amândoua. Doar ca nu au reușit pentru că s-a dovedit ca nu am nicio vină și nici nu am avut și nu am avut niciun malpraxis și nici plângeri de ale pacienților ! Totul a fost din pură ură, ranchiună și răutatae ca să distruga un doctor bun, pe mine , pentru că îmi stiu calitațile profesionale. Am învățat toata viața mea cu atâta ambiție și pasiune și mi-a plăcut tot ce am învățat și m-am luptat ca să fiu un medic foarte bun și să învăț mult și bine ca să cunosc multe și sa le fiu de folos pacienților mei, să fiu un medic competent ! Dar aceste doua doamne doctor au dorit să mă scoată incompetentă și de aici reclamații la comisia de etică, la colegiu medicilor și absolut fară vreo vina din partea mea, nimeni nu m-a sanctionat cu nimic pentru că nu au avut de ce să o facă.