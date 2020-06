Tânărul a vorbit deschis despre toate acuzaţiile care i s-au adus în presa tabloidă şi nu s-a ferit să abordeze inclusiv partea legată de consumul de droguri.

Conform România TV, tânărul care era în maşină cu Margherita când aceasta a făcut accidentul și cu care se săruta a două zi pe dig, este un cântăreț de trap.

Despte el a circulta intens zvonul conform căruia ar fi consumator înrăit de substanțe interzise şi că ar fi avut probleme cu legea din cauza drogurilor. „Reporter. Teo s-au spus multe lucruri despre tine, îmi povesteai înainte că multe lucruri nu sunt adevărate. Ce ai de spus despre acest lucru?

Teo: Am fost deranjat foarte tare cu ce s-a zis în media despre mine și Margherita. Acuzațiile de consum de droguri nu și găsesc un corespondent cu modul descris în presă.

Rezultatele ce vor ieși la INML îmi vor da dreptate.

Reporter: S-a spus că ai fi luat o ștampila a unui medic și ai fi falsificat rețete pentru anumite substanțe. Teo: Este absolut fals! Substanța se procura de la farmacie şi este nurofen.

Nu am nicio ștampilă, am avut o rețetă de la doctorul meu psihiatru pentru că am probleme cu somnul.

Reporter: Mai demult, Margherita ți-a cerut ție un astfel de tratament?

Teo: Nu, nu, nu!…

Reporter: Au apărut imagini și referiri cu privire la faptul că ai agresat animalul Margheritei…

Teo: Eu nu am agresat în niciun fel animalele de companie. Eu sunt un iubitor de animale. Acasă la mine stă un câine cu mine în pat.

Reporter: Ai mai avut astfel de incidente? Spuneau că au mai multe probe ale unor fete sau se conturează o idee astfel încât să fii tu vinovat?

Teo: Nu există niciun dosar penal pentru lovire și alte violente pe numele meu.

Reporter: S-a discutat inclusiv că tu tot timpul ești într-o anumită stare, iar tu spui că ai o explicație.

Teo: Faptul că am un defect de vorbire a fost interpretat în presă că un mod ce aduce atingerea demnității umane și imaginii mele.

Această idee a fost adusă în presă ca să mă denigreze, pentru că eu sunt rârâit și nu pot spune deloc litera (r).

Precizez că nu am niciun fel de legătură cu acte de violență asupra persoanelor de sex feminin”, a spus Teodor pentru România TV.

Amintim că Margherita de la Clejani a fost implicată recent într-un accident rutier pe strada Norilor din Bucureșți.

Polițiștii au sosit imediat la fața locului au testat-o și au transportat-o la IML, pentru prelevare de teste biologice.

Margherita de la Clejani se afla la volanul unui Range Rover Evoque, când într-un moment de neatenție a lovit un autoturism care staționa regulamentar.

Ulterior, polițiștii au testat-o pe cântăreața cu aparatul alcooltest, dar și cu aparatul drugtest.

În urmă testării, oamenii legii au constat faptul că această se află sub influența substanțelor halucinogene.

România Tv aminteşte că rezultatele testelor biologice au arătat faptul că Margherita se afla sub influența opiaceelor, respectiv a heroinei.