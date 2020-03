Fosta iubită a lui Irinel Columbeanu vrea să-i vadă pedepsiți pe polițiștii care au filmat-o dezbrăcată cu câțiva ani în urmă, iar ulterior imaginile au ajuns în presă.

Deocamdată, ancheta care a durat aproximativ doi ani a ajuns la final, iar agenții respectivi au fost declarați nevinovați de către procurori. Fiindcă s-a simțit nedreptățită, Flore a decis să-i acționeze în justiție pe polițiști, convinsă că un magistrat va fi de partea ei în această poveste.

Judecătoria Sector 1 a admis cererea depusă de Flore Salalidis, desființând ordonanța de clasare a cazului. Astfe, se redeschide dosarul penal cerut de „fosta” lui Irinel, scrie cancan.ro!

Reamintim că frumoasa vedetă a fost protagonista unor scene parcă decupate din filmele pentru adulți, cu câțiva ani în urmă. Deranjați de gălăgia din apartamentul divei, vecinii au chemat Poliția. Iar Flore le-a deschis ușa oamenilor legii complet dezbrăcat și afișând o stare euforică.

Când i s-a cerut să afișeze puțină decență, Flore și-a tras pe ea o haină scurtă de blană, la care a asortat un potop de înjurături pentru vecinii pârâcioși.

„Nu am fost avertizată, nu am știut că am fost filmată. Imaginile ar fi trebuit să rămână la ei la secție. În momentul în care eu vreau să-mi arăt o zonă intimă, atunci o fac eu. Dar în momentul în care sunt filmată pe ascuns, aici vorbim de altceva. Nu a fost o amendă pentru deranjarea liniștii publice, a fost pentru că eram dezbrăcată. Avocatul meu se va ocupa de toate demersurile care trebuiesc făcute. Cine a greșit aici să fie sancționat”, povestea după aceea Flore Salalidis.

