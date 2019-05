Nici illuminati și nici masonii... Cine domină, de fapt, lumea? „E momentul să ne trezim acum, pentru că suntem într-o situaţie cumplită.”

Liderii europeni sunt exponenții unei „lumi subterane care domină planeta”, iar poporul român trebuie să se trezească și să participe la construcția europeană, a declarat, joi, primarul din Tîrgu Mureș, Dorin Florea.





„Adevărul nu îl pot căuta şi găsi cei care merg în genunchi şi îşi vorbesc de rău ţara şi neamul, nu îl pot face nici politicienii care îndeamnă la ură şi la dat cu bâta. Politica şi strategia unei ţări în Europa se fac din Academia Română, şi nu de pe stradă, aşa cum încearcă unii în zilele noastre. E momentul să ne trezim acum, pentru că suntem într-o situaţie cumplită.

O spun din postura unui un om care citeşte, fără teamă, pentru că nu mi-a fost teamă niciodată de adevăr. Vă spun că va trebui să devenim demni şi respectaţi în Europa. Să participăm la această construcţie europeană exact cum fac alte ţări care sunt respectate. Am ajuns să fim monitorizaţi şi cum mâncăm, ce spunem şi ce gândim. Ni se deserveşte mediocritatea pe tavă.

Asta ar trebui să ne întrebăm fiecare. Conduceam copiii înainte la facultăţi, îi conduceam în armată să îşi facă datoria ca militari faţă de ţară, iar azi îi conducem să fie slugi. Aud profesori care se bucură că au reuşit copiii la Oxford şi peste tot în lume, dar nu se gândesc că aceşti copii educaţi ajung să se transforme în slugi. Liderii europeni sunt exponenţii acestei lumi subterane care domină planeta, iar conflictul a devenit ucigaşul acestei lumi. Toate aceste lucruri trebuie înţelese”, a afirmat Dorin Florea.

Dorin Florea a susţinut că joi se sărbătoreşte şi Ziua Europei, „o Europă pe care unii au proiectat-o, dintr-un considerent pur economic”, dar că nici acum poporul român nu a înţeles ce înseamnă cu adevărat această construcţie europeană.

„Pentru români a fost un vis frumos, un vis din care abia reuşim să ne trezim astăzi. Încă visăm şi încurcăm lucrurile, deşi nu am definit încă libertatea, nu am definit încă demnitatea şi nu am cunoscut încă respectul. Nu Europa este de vină pentru acest lucru, nu liderii vremelnici şi necredincioşi actuali, ci lipsa valorilor, lipsa oamenilor care trebuie să înţeleagă rolul şi rostul lor acum într-o Europă unită. Valorile adevărate zac ascunse şi acum, ideile şi manuscrisele lor zac prăfuite, bine acoperite de cineva.

Nouă ni s-a dat cinismul, manipularea nepermisă şi ura, până am ajuns o populaţie sărăcită moral, economic, o naţiune deznădăjduită şi tristă. Românii şi-au dorit Europa, o mai doresc în continuare, dar nu îşi doresc dubla măsură, nu îşi doresc cozile de topor care au lovit în această ţară tot timpul. Au lovit în 1940, au lovit în 1944, în 1989, când ne-au dat crimă în ziua de Crăciun, în loc să ne dea adevărul. Cuvintele care trebuie analizate astăzi sunt: independenţă, suveranitate, demnitate. Nu le-am înţeles atunci ca popor şi nu le înţelegem nici astăzi”, a accentuat primarul Dorin Florea.

Dorin Florea a subliniat că salută faptul că în Europa nu există război, dar că acesta s-a transformat într-un război „ticălos”, „cel din subteran, umilinţa unui popor întreg şi dezrădăcinarea unei naţii”.

„Ce război este acela în care pierzi atât de mult din resursele ţării? Cum se numesc cei care le-au luat? O ţară are dreptul la libertate şi la a spune adevărul. Îmi doresc ca poporul român să înţeleagă acest lucru, doar astfel vom putea fi la înălţimea înaintaşilor. (...) De naţionalism nu trebuie să ne temem. Naţionalismul este modul prin care te poţi dărui celor pe care îi slujeşti, celor care te-au ales să-i reprezinţi”, a arătat Florea, conform Agerpres.

LOVITURA DURA pentru Traian Basescu! VERDICTUL care ii strica toate planurile! Ce il asteapta pe fostul presedinte

Pagina 1 din 1