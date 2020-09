Cei care îi urmăresc vlogul zilnic au remarcat că artistul este atent la toate detaliile, fie că este vorba de cum își aranjează mobila sau de cum își curăță mașina. Dorian Popa are grijă și de imaginea sa, impecabilă de altfel. După ce și-a modificat dantura, apelând la celebrele fațete pentru un zâmbet ca la Hollywood, artistul a făcut o vizită în cabinetul medicului estetician, scriu jurnaliștii de la Vedete și Rețete.

„Vă arăt că în 24 de ore sunt fără pansament, Johnutzuleeee. Mai avem câteva mici cojițe care se vor vindeca imediat, implantul arată senzațional, în spate am spray-ul cu care mă hidratez, cu săruri minerale. Sunt fresh can-can Johnutzuleee și abia aștept să îmi crească păruțul, să vă arăt cât de frumos îți poți îndeplini un vis în nici mai mult, nici mai puțin de 24 de ore Johnutzuleee. Traseul implantului în a treia zi – sunt aproape 100% vindecat! Cam asta-i treaba”, a spus Dorian Popa, pe contul său de Instagram.

„Am multe imperfecțiuni, dar cea mai mare imperfecțiune vizibilă este nasul. Însă nu o schimb pentru că acolo e farmecul meu, ci pentru că îmi e teamă că rezultatul de după operație va fi mai nasol decât ce am acum, și anume un nas prea frumos. Am zis: decât frumușelul Dorian Popa, mai bine Dorian Popa cu nasul mare! Dinții îi aveam foarte frumoși – lumea știe acest lucru despre mine, pentru că nu sunt prezent în spațiul media de ieri, de azi –, însă nu aveau culoarea pe care mi-o doream și am descoperit că albirile sunt foarte dureroase și extrem de nocive. Atunci am zis că, din moment ce a apărut tehnologia fațetării dinților, eu vreau! Și mi-am făcut. Cam asta este tot”, a zis Dorian Popa, citat de Rețete și Vedete.

A negat că joacă în filme pentru adulți

Vedeta s-a enerva brusc când a fost întrebată de mai mulți jurnaliști de monden dacă joacă în filme pentruj adulți. Dorian Popa a publicat suma obținuță pe lună din activitatea de pe Youtube, iar aceasta este colosală. Artistul câștigă nu mai puțin de 10.000 de euro, lunar după ce înregistrările și postările sale au reușit să adune 21,8 milioane de vizualizări.

„Se tot întreabă lumea dacă fac videochat sau filme porno. Eu muncesc, fraților. 24/7″, este mesajul care însoțește dovada publicată de artist. Dorian Popa a ajuns în mult râvnita secțiune ”Tendințe” de pe Youtube după ce a lansat melodia ”Înoată Cheluțu” , care a ajuns deja la 8,3 milioane de vizualizări. Însă și eroul din videoclip, bulldogul francez Cheluțu, contribuie la pușculița celebrului său stăpân: are deja prosoape personalizate și tricouri inscripționate cu titlul faimoasei melodii pentru copii și nu numai, toate fiind disponibile pentru vânzare pe site-ul proprietarului.