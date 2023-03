Donald Trump, invitat să depună mărturie în fața unui mare juriu. Este acuzat că ar fi încercat să-i cumpere tăcerea unei actrițe din filmele pentru adulți

Lui Trump i s-a dat astfel posibilitatea să depună mărturie în fața unui mare juriu săptămâna viitoare, dacă dorește să se apere în acest caz, indicându-se faptul că o astfel de invitație înseamnă aproape mereu faptul că punerea sub acuzare este iminentă.

Marc Scholl, un fost procuror în biroul procurorului districtual din Manhattan, a declarat că faptul că i s-a oferit lui Trump posibilitatea de a depune mărturie sugerează că marele juriu a aflat dovezi care îl implicau într-o infracţiune. „Invitaţia ar trebui să însemne că procurorul se pregăteşte să formuleze acuzaţii penale”, a spus el.

Informația a fost confirmată și de avocatului lui Trump, Susan Necheles, ce a declarat: „El are o şansă să se prezinte în faţa marelui juriu, aşa cum o fac toate persoanele care fac obiectul unei investigaţii”.

Inculparea sa ar putea afecta candidatura lui la președinție

În cazul în care Trump ar fi în cele din urmă inculpat, această acțiune ar marca prima punere sub acuzare a unui fost preşedinte şi s-ar adăuga problemelor legale cu care se confruntă Trump în timp ce vrea să obţină nominalizarea din partea republicanilor pentru candidatura la preşedinţie în 2024.

Stormy Daniels a declarat că a întreținut relații intime cu fostul președinte, iar în schimbul tăcerii sale ar fi primit suma de 130.000 de dolari. Trump a negat însă orice legătură cu starul din filmele pentru adulți și a menționat că are loc o „vânătoare de vrăjitoare”.

„Nu am greşit absolut nimic, nu am avut niciodată o aventură cu Stormy Daniels şi nici nu mi-aş fi dorit să am o aventură cu Stormy Daniels. Aceasta este o vânătoare de vrăjitoare politică, care încearcă să-l doboare pe candidatul principal, de departe, în Partidul Republican”, a scris fostul președinte al SUA pe rețeaua sa socială, Truth Social.

Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a fost condamnat la trei ani de închisoare de un tribunal federal din New York pentru orchestrarea unor plăţi pentru a le cumpăra tăcerea lui Stormy Daniels şi Karen McDougal, un fost model Playboy, care a spus că a avut o relaţie de câteva luni cu Trump înainte ca acesta să devină preşedinte, potrivit Reuters.