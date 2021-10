Doliu uriaș la Regia Națională a Pădurilor! Toți primarii îi deplâng moartea: „Purtat de îngeri, un suflet bun se înalță la cer” FOTO

Vestea decesului directorului Direcției Silvice Sibiu a venit ca un fulger. „Purtat de îngeri, un suflet bun se înalță la cer”, au reacționat autorități din Sibiu, la aflarea cumplitului deces. Familia și apropiații sunt îndurerați. Aceștia spun că bărbatul s-a stins ca urmare a unei afecțiuni de sănătate grave, ce nu mai putea fi tratată de medici.

Directorul Direcției Silvice Sibiu a murit

Robert Blaj a decedat la vârsta de 62 de ani. A fost foarte apreciat de cunoștințele sale, unele dintre ele reacționând pe internet la aflarea tragediei.

„Astăzi a murit o persoană dragă mie, o persoană pe care am respectat-o, o persoană cu care am petrecut multe clipe frumoase, multe deplasări, Chișinău, Tirana, Nurnberg, Monte Carlo, Madrid, Milano, Viena, Istanbul, Roma……., ……., ….., o persoană cu care m am ajutat ani de zile…

Astăzi a murit un prieten… Astăzi a murit, ROBERT BLAJ! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris pe pagina de Facebook unul dintre apropiații directorului Direcției Silvice Sibiu.

Doliu în administrația publică

Inclusiv colegii din administrația publică au deplâns trecerea lui Robert Blaj la cele veșnice și au transmis condoleanțe familiei.

„Purtat de îngeri, un suflet bun se înalță la cer, mai aproape de Dumnezeu! Primarii comunelor din județul Sibiu deplâng săvârșirea întru dreaptă credință a celui care a fost: ing. Robert BLAJ, directorul general al Direcției Silvice Sibiu. Adresăm familiei „sincere condoleanțe” și rugăm pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au transmis primarii județului Sibiu pe pagina Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România.

Cine a fost Robert Blaj

Robert Blaj a condus Direcția Silvică Sibiu pe durata mai multor mandate, anterior reprezentând Ocolul Silvic Miercurea Sibiului. Liderul instituției subordonate ROMSILVA era profesor la Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu și membru al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu. Bărbatul a fost și șeful Ocolului Silvic Miercurea Sibiului, potrivit mesageruldesibiu.

În anul 1984, Robert Blaj a absolvit Facultatea de Silvicultură din Brașov, urmând apoi un program de master în managementul calităţii la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Potrivit sursei citate, urma să obțină doctoratul la Universitatea Transilvania din Brașov pe teme de biodiversitate vegetală şi animală.

Nu în ultimul rând, Robert Blaj a fost membru al Forumului Democrat al Germanilor din România începând din anul 1991.