Doliu uriaș. A murit un mare actor. Toată lumea îl plânge: Ne va fi teribil de dor de el FOTO

Actorul care l-a jucat pe consilierul David Horton în sitcomul care a început în 1994 şi a ţinut până în 2007 a murit „în pace”, spune familia sa. Waldhorn a fost unul dintre pilonii comediei de succes, jucându-l pe președintele consiliului parohial.

Actorul Gary Waldhorn a murit, luni, la vârsta de 78 de ani

“Ne va fi teribil de dor de el”, a spus Josh Waldhorn, fiul actorului. Într-o postare pe Twitter, actor Samuel West a spus că Waldhorn a fost „un om minunat și un actor grozav”. În anii ’80-’90, comediantul Gary Waldhorn a apărut în mai multe producții de televiziune, printre care Brush Strokes, Lovejoy sau Gallowglass. De asemenea, în cariera sa, acesta a apărut în mai multe piese de teatru.

Fiul său a mai spus: „A crescut în teatrul în care a înflorit cu adevărat și a lăsat o moștenire de divertisment care a umplut panourile de pe Broadway, West End și televiziunile. Își lasă în urmă cei doi nepoți, Cooper și Bayley, și pe fiul său, Josh. Tuturor ne va lipsi teribil”, a scris unicul lui fiu.

Cine este actorul Gary Waldhorn

Născut în Paddington, centrul Londrei, în 1943, Waldhorn a studiat la Yale School of Drama unde și-a cunoscut soția, Christie Dickason, care a devenit regizor de teatru și mai târziu dramaturg și romancier. Cuplul are un fiu.

Waldhorn a fost, de asemenea, un actor shakespearian desăvârșit și a jucat rolul principal din Henry al IV-lea la Old Vic. El și-a amintit odată: „Îmi plăcea să joc actorie în copilărie și îmi amintesc că ni s-au oferit bilete la Old Vic pentru a vedea o piesă de teatru de Shakespeare. L-am văzut pe Richard Burton jucându-l pe Henry V și viața mea s-a schimbat. Am venit acasă și am spus că vreau să fiu actor shakespearian”.

Dawn French, care a jucat rolul personajului central, Geraldine Granger, din The Vicar of Dibley, a postat pe Twitter o poză cu Waldhorn împreună cu un emoji cu inima frântă, scrie theguardian.