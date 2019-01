A murit legendarul actor Don McKay, cel care a interpretat personajul Tony în 1958, în premiera londoneză din West Side Story. Actorul a încetat din viață în Manhattan, la vârsta de 93 de ani.





Don McKay a debutat pe Broadway în anul 1951 în musical-ul "Make A Wish". A mai jucat și în spectacolele "Top Banana" și “Gotta Have Me Go With You”.

Don McKay a jucat și în filmul "A Star Is Born" din 1954.

Actorul a murit din cauze naturale, conform Realitatea.net

Sursa foto: www.playbill.com

