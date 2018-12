DOINIȚA OANCEA, ACTRIŢA CARE O JOACĂ PE TANȚA ÎN „FRUCTUL OPRIT”. „Să călcați pe bani tot anul, să vă meargă bine!”

Doinița Oancea, îndrăgita actriță pe care telespectatorii o pot urmări în rolul Tanței în “Fructul oprit”, vorbește despre superstițiile de Revelion, pe care le respectă an de an.





Doinița Oancea are grijă să respecte câteva superstiții la fiecare sfârșit de an. “Port ceva roșu. Banii pot fi puși și în încălțări. Să călcați pe bani tot anul, să vă meargă bine. Am o listă cu tot ce am făcut anul trecut și cu tot ce urmează să fac anul următor. Îmi notez toate realizările pe care le-am avut în anul ce se încheie și scriu pe listă ce aș vrea în anul viitor”, povestește actrița despre lucrurile pe care le are în vedere în noaptea dintre ani pentru Happy Channel.

Ea a vorbit și despre modul inedit în care a sărbătorit anul trecut. “În tramvai, în Istanbul, acolo m-a prins trecerea dintre ani. Am început să cântăm Happy New Year, apoi am mers în centru. A fost drăguț și inedit, mi-a plăcut foarte mult! Simțeam nevoia de un Revelion altfel”, a spus Doinița la “CulTOUR”, emisiunea prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman.

Actrița a avut un an încărcat din punct de vedere profesional, a jucat în prima piesă de teatru – “Marea rușine”, a fost ocupată cu filmările pentru “Fructul oprit – serialul de la Antena 1, și nu a uitat nici de cele două proiecte vestimentare pe care le are, însă are și un regret. “Îmi propusesem să mă plimb foarte mult anul acesta, dar nu am reușit, pentru că am muncit mult”, a completat ea.

Cu ce se ocupa sotia lui Mihai Gadea! Uite cat de frumoasa este Aghata Kundri

Pagina 1 din 1