Tornadă în Justiție! Ziua şi scandalul în Justiţia din România

Afectată de dezvăluiri de neimaginat despre abuzuri, folosită în lupte politice, Justiția arată de parcă a intrat în sezonul tornadelor.





Cazurile de la DNA Oradea şi Braşov, doar o mică parte dintr-un şir de dezvăluri care au ţinut capul de afiş al publicaţiilor în ultimii ani, dovedesc o dată în plus situaţia în care a fost dusă Justiţia, din cauza intereselor unor grupuri de putere. De parcă nu ar fi fost suficient faptul că, în privinţa conducerii, Direcţia Naţională Anticorupţie a fost ţinută într-o stare de provizorat, din cauza luptelor politice, DNA s-a trezit zilele acestea în centrul unui nou scandal.

Refuzul procurorului interimar şef, Anca Jurma, de a-i fi prelungit mandatul în fruntea DNA a accentuat şi mai mult imaginea dezastruoasă pe care a căpătat-o instituţia, însă, cel mai important, trage un nou semnal de alarmă în privinţa practicilor de intimidare folosite de unii procurori.

Până când va fi numit un şef în fruntea DNA, care să cureţe instituţia, şansa respectării drepturilor cetăţenilor la o justiţie dreaptă rămâne în sarcina CSM, a Inspecţiei Judiciare şi a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, care ar putea pune capăt cazurilor de abuzuri.

Călin Nistor, interimar la DNA

Procurorul-şef adjunct al DNA Călin Nistor (foto) va asigura conducerea instituţiei, după ce Anca Jurma a anunţat că nu mai doreşte prelungirea mandatului de şef interimar.

Procurorul general Augustin Lazăr a participat marţi la o şedinţă a conducerii DNA şi a decis să nu mai propună un alt procuror-şef interimar. Conform reglementărilor interne, la conducerea DNA rămân, în ordine, procurorii-şefi adjuncţi Călin Nistor şi Marius Iacob, a precizat Augustin Lazăr, citat de Agerpres.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat luni că Anca Jurma renunţă la nominalizarea pentru funcţia de procuror-şef interimar al DNA, fiind trimisă o adresă în acest sens în timpul şedinţei Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. „În timpul şedinţei, în timpul deliberărilor, la Secţie s-a primit o declaraţie din partea doamnei Jurma prin care renunţă la consimţământul prealabil acordat. În cazul acesta, Secţia nu avea decât să ia act de voinţa dânsei, de retragere a consimţământului, acordului şi veţi vedea ce va decide Secţia la o şedinţă următoare”, a declarat Toader la CSM.

Potrivit acestuia, secţia de procurori a CSM urmează să se întâlnească joia viitoare, când, probabil, va decide în privinţa şefiei DNA.

Funcţia de procuror-şef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Codruţa Kovesi a fost revocată printr-un decret emis pe 9 iulie de preşedintele Klaus Iohannis, care a pus în aplicare o decizie a Curţii Constituţionale. Ulterior, ministrul Justiţiei a propus numirea Adinei Florea ca procuror-şef al DNA. Preşedintele Klaus Iohannis a respins însă această propunere.

Procuror cu vechime

Călin Nistor are o vechime de 23 de ani în magistratură şi se află în DNA din 2006. Asfel, este unul din procurorii cu cea mai mare vechime din DNA, structura centrală. În 2013, Daniel Morar îl nominalizase pentru conducerea DNA. În august 2018, când a fost stabilit un grup de lucru în DNA, în contextul achitărilor pe bandă rulantă, Călin Nistor spunea că „Pentru procurori, cel mai mare rebut profesional este o achitare. Când trimiţi în judecată o persoană, trebuie să te asiguri că ai toate probele care să justifice legalitatea şi temeinicia trimiterii în judecată. Achitările pot fi clasificate pe două categorii: imputabile pentru procuror, care sunt cele mai grave, şi neimputabile (...).”

Anca Jurma: Abuzurile din Justiție trebuie sancționate

Anca Jurma, care a asigurat interimatul în fruntea DNA, susţine, într-un mesaj publicat marţi, că, dacă există abuzuri în justiţie, atunci ele trebuie sancţionate. De asemenea, a precizat că ea crede „într-o justiţie cu mâinile curate”.

Jurma menţionează că unul dintre obiectivele sale a fost ca dosarele trimise în instanţă de DNA să fie susţinute de probe temeinice, iar anchetele să respecte normele legale. Anca Jurma a informat luni Consiliul Superior al Magistraturii că nu mai doreşte prelungirea mandatului de procuror şef interimar al DNA.

„Nu m-am solidarizat și nu mă voi solidariza cu abuzuri în îndeplinirea actului de justiție, indiferent de către cine s-ar comite. Aceste abuzuri nu trebuie să existe, iar dacă există, ele trebuie sancționate. Cred într-o justiție cu mâinile curate. Nu mă solidarizez însă nici cu maniera în care unii procurori au înțeles să își exprime nemulțumiri profesionale sau personale folosind metode ascunse, nelegale și nedeontologice, nedemne de un magistrat. Cred că s-a ajuns prea departe și cred că a venit momentul ca aceste practici să înceteze”, afirmă fostul procuror şef al DNA.

„Nu mai am condițiile necesare”

„Astăzi este ultima zi a mandatului de 6 luni pentru care am fost delegată în funcția de procuror șef al DNA. Am acceptat cu greu această funcție interimară, la solicitarea conducerii Ministerului Public, într-un moment în care DNA se afla într-o situație dificilă. Urma ca în scurt timp să aibă loc o procedură de desemnare a procurorului șef numit, cu un mandat de trei ani. Din rațiuni care nu au depins de mine, aceasta perioadă s-a prelungit până după încheierea celor 6 luni”, suţine Anca Jurma.

„În perioada Sărbătorilor am avut timp să mă gândesc și am ajuns la concluzia că mi-am făcut datoria cum am știut mai bine, cu totală bună credință, echilibru și preocupare pentru bunul mers al instituției, dar că mandatul meu interimar trebuie să se încheie aici. Evenimentele recente, inclusiv folosirea într-un scop injust și denaturarea sensului unei convorbiri private în care căutam soluții, legale și corecte, pentru mai buna desfășurare a activității instituției, m-au determinat să apreciez că nu mai am condițiile necesare pentru a continua să îndeplinesc această funcție conform viziunii și obiectivelor pe care mi le-am propus când am acceptat-o”, îşi justifică Anca Jurma decizia de a refuza prelungirea mandatului de procuror şef interimar al DNA.

