Înalta Curte a achitat-o pe judecătoarea Ruxandra Popescu de la Judecătoria Sinaia, după ce DNA i-a fost la ușă

Uşor-uşor se repară abuzurile făcute de unitatea de elită DNA Ploieşti, la care stăpân pe plantaţie era prezentat procurorul Mircea Negulescu, zis "Portocolă" sau "Zdreanţă". Un alt dosar de-al vestitului procuror Negulescu se finalizează cu achitare la Înalta Curte, dupa ce la fond primise condamnare.





Este vorba despre dosarul nr. 379/42/2016 de pe rolul instantei supreme, in care Negulescu, impreuna cu colegul sau procurorul Alfred Savu de la DNA Ploiesti au decis trimiterea in judecata a judecatoarei Ruxandra Popescu (foto dreapta) de la Judecatoria Sinaia, a primarul municipiului Sinaia Vlad Oprea (foto stanga), precum si a secretarei Primariei Sinaia Beatrice Radulescu pentru pretinse infractiuni de luare de mita, respectiv abuz in serviciu, informeaza luju.ro .

La mai bine de 3 ani de la trimiterea in judecata (mai 2016) dar si dupa ce initial a fost condamnata la 4 ani de inchisoare cu suspendare pentru o pretinsa luare de mita, judecatoarea Ruxandra Popescu a fost achitata definitiv de completul format din judecatorii Daniel Gradinaru, Florentina Dragomir si Alexandra Rus de la Inalta Curte.

Totodata, Completul de 3 judecatori al ICCJ a decis joi, 13 iunie 2019, achitarea si a primarului Vlad Oprea si a secretarei Primariei Sinaia Beatrice Radulescu, mentinand, in cazul celor doi, solutia de achitare de la fond, pronuntata de judecatorul Raul Alexandru Nestor de la Curtea de Apel Ploiesti.

Acesta insa nu este singurul dosar al paraditorilor de la unitatea de elita DNA Ploiesti care risca sa pice la Inalta Curte, dupa ce initial s-a pronuntat o solutie aberanta de condamnare la inchisoare. Se asteapta, de asemenea, ca si in cazul deputatei Andreea Cosma sa vina o solutie de achitare, stiut fiind ca dosarul instrumentat de aceiasi doi procurori Mircea Negulescu si Alfred Savu abunda de nereguli si abuzuri.

Teroarea lui Negulescu

Inaintea pronuntarii solutiei de achitare de catre Inalta Curte, si la putin timp dupa ce fusese condamnata de CA Ploiesti, judecatoarea Ruxandra Popescu a decis sa rupa tacerea, oferind pentru Lumea Justitiei detalii despre modul in care au inteles procurorii Mircea Negulescu si Savu Alfred sa actioneze in acest dosar, marturiile acesteia demonstrand fara echivoc ca "unitatea de elita" DNA Ploiesti isi facuse un mod de lucru din anchetarea oamenilor, fara respectarea drepturilor lor fundamentale, si sub presiune constanta.

Caci, astfel cum ne-a relatat Ruxandra Popescu, luarea la cunostinta cu privire la dosarul sau de la DNA Ploiesti, in care astazi a fost achitata definitiv, s-a facut intr-o dimineata la ora 6.30, cand procurorul Negulescu a sunat-o pentru a-i transmite sa deschida "pentru ca are politia la usa". A urmat un sir de abuzuri la care a fost supusa, Negulescu nepermitandu-i accesul la dosar, timp in care in presa erau scurse informatii din cauza, informatii care erau menite sa puna si mai mare presiune pe magistrat. Multe dintre abuzurile de la DNA Ploiesti la care a fost supusa au fost relatate de judecatoarea Ruxandra Popescu si in scrisoarea transmisa Lumea Justitiei, pe care o prezentam mai jos:

"Procurorul Mircea Negulescu a dovedit ca, pentru a aduce acuzatii si a trimite in judecata cu orice pret, persoane nevinovate, dar care detin importante functii publice – facand din colegi magistrati adevarate tinte, trofee – si-a incalcat propriile convingeri (pe care abia acum le exprima, in cauza penala personala), avand o atitudine vadit partinitoare.

Modalitatea de lucru a procurorului anchetator din cauza personala (pe care o critica, ea fiind insa legala) – la nivelul 'unitatii de elita' DNA – Serviciul Teritorial Ploiesti era fara discutie una abuziva, menita sa obstructioneze, pana la anihilare drepturile celor cercetati.

Aceasta modalitate de lucru, nu numai ca a fost girata, dar pot afirma fara teama de a gresi ca a fost incurajata de conducatorul serviciului, procurorul Onea Lucian.

Aceste acte de conduita ale procurorilor din cadrul unitatii de elita a DNA – ST Ploiesti acte vadit neconforme legalitatii constituie o incalcare grava a principiului impartialitatii magistratului si un motiv de nulitate absoluta a rechizitoriilor si a tuturor actelor de urmarire penala pe care le-au efectuat.

