Detalii despre abuzurile DNA din cadrul anchetelor. În ce mod a vrut un procuror să obțină rezultatele dorite

Abuzurile unor procurori DNA au ieșit la iveală și în cazul inculpatei Liliana Panate, celei care i s-a dictat ce să declare, fiind amenințată cu pușcăria.





Abuzurile unor procurori de la DNA au fost demascate la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este vorba despre o inculpată din dosarul ex-prefectului județului Buzău, Paul Beganu. Aceasta a dezvăluit cum a fost forțată de procuroarea Cerasela Răileanu, de la DNA Ploiești, să ofere declarații în concordanță cu dorința angajatalui DNA. Femeia a fost amenințată că dacă nu va da declarația cerută de prefect, atunci va fi arestată, informează Luju.ro.

Cea care a făcut dezvăluirile este Liliana Panate, fostă secretară în cadrul Primăriei Gura Teghii. Trimisă în judecată de DNA Ploiești, în aprilie 2015, pentru fals, abuz în serviciu și sustragere de înscrisuri, alături de alți inculpați, printre care fostul prefect al județului Bacău Paul Beganu și omul de afaceri Gheorghe Ceteraș.

Ea a fost condamnată la 4 ani închisoare cu executare de către judecătorul Mihai Viorel Tudoran de la Curtea de Apel Ploiești.

Liliana Panate a fost audiată pe data de 19 martie 2019 la ÎCCJ și a făcut dezvăluiri și acuzații extrem de grave la adresa procuroarei Cerasela Răileanu de la DNA Ploiești, cea care a semnat rechizitoriul în dosar.

Panaete a anunțat că își retrage declarațiile date la DNA Ploiești și întrucât răspunsurile i-au fost sugerate de către procuror. Liliana Panaete a explicat că a fost chemată de procuroarea Cerasela Răileanu de la DNA Ploiești, care i-a cerut sa recunoască faptele de care era acuzată și să se prevaleze de dreptul la tăcere. Panaete le-a adus la cunoștință judecătorilor de la instanță supremă ca declarațiile, cu o singura excepție, i-au fost dictate de către procuror.

Câteva fragmente din mărturia Lilianei Panate pot fi citite mai jos:

„Nu imi mentin declaratia data la prima instanta si nici declaratiile date in cursul urmaririi penale intrucat raspunsurile mi-au fost sugerate de procuror in cursul urmaririi penale, iar anterior audierii mele de catre instanta am fost chemata de catre procuror care mi-a solicitat sa-mi asum faptele pretins comise si sa ma prevalez de dreptul la tacere.

Doresc sa precizez faptul ca procedura de lucru la nivelul Comisiei locale presupunea comunicarea hotararilor adoptate de comisie catre petenti, prin intermediul unei comunicari prin recipisa fata a fi necesara semnarea dovezii de comunicare de catre destinatar, iar hotararile Comisiei Judetene de Fond Funciar erau comunicate cu confirmare de primire, deci erau semnate de destinatar.

Loteria Romana, anunt de ULTIMA ORA, dupa ce s-a luat premiul cel mare! Ce se intampla AZI, la tragere

Pagina 1 din 2 12