„Mi-a interceptat clientul în timp ce se masturba” SCANDAL COLOSAL în Justiţie, cu un procuror DNA. Breaking news

Cunoscutul avocat Răzvan Doseanu e pus pe dezvăluiri de senzație despre procurorul Man, fost sef al DNA Oradea, în prezent simplu procuror de execuție la DNA Oradea. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, avocatul vorbește despre încercările procurorului Ciprian Man de a fi obținut declarații împotriva unui inculpat, chiar de la soția acestuia, potrivit m.luju.ro.





Despre practicile vestitului procuror DNA Ciprian Man, cunoscut sub porecla de „manelistul DNA”, autor al mai multor abuzuri și înscenări s-au scris multe. A venit vremea avocatului Răzvan Doseanu să relataze două episoade care îl au pe procurorul Man în prim plan.

Concret, povestește Doseanu, Man ar fi chemat-o pe aceasta pentru a o audia ca martor, iar după ce a fost refuzat i-ar fi oferit înregistrări în care soțul ei era surprins în timp ce discuta cu alte femei. Avocatul Doseanu precizează că există „indicii/probe” care să susțină dezvăluirea sa, cerându-i în acelaăi timp lui Man să dezmintă în 24 de ore informațiile.

„Procurorul Man Ciprian de la DNA Oradea a divulgat ilegal interceptări intime extraconjugale ale unui inculpat arestat către soția acestuia? Am primit poze, filme, acte, înregistrări audio-video în „valiză” de la BINSH.

Am primit anumite indicii/probe că procurorul Man Ciprian în timp ce instrumenta un dosar la DNA Oradea a chemat-o pe soția inculpatului sub pretextul de a o audia ca martor. Soția a refuzat să dea declarație invocând că legea îi permite acest lucru.

Există indicii/probe că procurorul Man Ciprian i-a livrat soției inculpatului înregistrările obținute în baza măsurilor de supraveghere tehnică privind activități extraconjugale intime ale inculpatului. Dacă asta s-a întâmplat nu doar că e ilegal, imoral (jegos aș spune), ci constituie chiar infracțiune”, scrie Doseanu pe pagina sa de Facebook. El a adăugat că cere „public procurorului Man Ciprian din cadrul DNA Oradea să dezmintă aceste acuzații care mi-au fost furnizate însoțite de aparente probe”.

„Dacă întâmplarea e adevarată, procurorul Man Ciprian nu va mai putea fi nici măcar portar (să nu scriu femeie de serviciu) la DNA Oradea. Am ridicat această problemă potrivit principiului nevoii de a cunoaște , mai scrie Doseanu care afirmă că, în cazul în care probele care i-au fost prezentate sunt truncate, înțelege să ceară public scuze procurorului. „ Sper să nu fi fost intenționat indus în eroare. Fac aceste dezvăluiri cu bună-credință”, a mai spus el .

„In urma cu ceva timp am avut o cauza la DNA Oradea. Dupa audieri procurorul Man Ciprian mi-a spus sa mai raman putin. Mi-a spus ca mi-a interceptat clientul urmarit pentru coruptie in timp ce se masturba. Era fericit, jubila si as spune ca era chiar putin excitat. O ilegalitate grava din partea unui procuror care violase viata privata a unei persoane. Cum sa folosesti asta ca motiv de distractie si cum sa divulgi unor terte persoane astfel de informatii din viata intima.

Se distra ca il inregistrase masurbandu-se. Cu siguranta procurorul Man Ciprian fie nu s-a masturbat niciodata, fie nu l-a inregistrat nimeni facand asta.

