DIVORȚ la Casa Albă! Deconspirarea MARELUI SECRET vine din interior

La aproape fiecare apariție publică sunt imagini filmate în care se vede că Melania refuză să îl ia de mana pe soțul ei, care încearcă în zadar să o prindă. Imaginea tristă a Primei Doamne a făcut loc la multe interpretări, chiar că soții Trump ar divorța.





Omarosa Manigault Newman, fostă angajată la Casa Albă, a spus că Melania Trump așteaptă că soțul ei să își încheie mandatul că să poată ulterior divorța.

În plus, este de parere fosta angatata a lui Donald Trump, daca vedeta ar face pasul mai devreme, el s-ar folosi de orice mijloace sa se razbune, afirmand ca este “razbunator”, potrivit b1.ro

În cadrul aceluiasi interviu, ea a mai spus ca presedintele american ar fi tras niste sfori ca sa obtina sotiei lui viza EB-1, rezervata in mor normal persoanelor cu “abilitati extraordinare” si s-ar folosi de acest lucru ca sa o expulzeze.

„În opinia mea, Melania numara fiecare minut pana la incheierea mandatului pentru a putea divorța. Daca Melania ar incerca sa il umileasca si sa il paraseasca in timp ce este la conducerea tarii, va gasi o modalitate de a o pedepsi”, a declarat Omarosa Manigault Newman

In urma declaratiilor aparute in presa internationala, purtatorul de cuvant al Melaniei Trump a insistat ca cele doua femei nu au interactionat mai deloc, in timp ce presedintele Statelor Unite a negat toate afirmatiile fostei sale angajate.

Pagina 1 din 1