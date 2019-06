Concert Disturbed în premieră în România, pe 27 iunie

Disturbed canta in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane din Bucuresti! Biletele se pun in vanzare pe 23 noiembrie la ora 10:00 iar primele 1000 de bilete au pret special!





Disturbed este fara echivoc una dintre formatiile etalon ale scenei rock internationale din anii '90 si 2000. Alaturi de formatii precum Korn, Linkin Park, Rage Against the Machine, Deftones si nu numai, Disturbed au fost si sunt vocea unei generatii.

Cu 7 albume la activ, din care 5 au debutat pe prima pozitie in Billboard 200, formatia a strans pana acum 25 de Discuri de Platina si 13 Discuri de Aur.

Albumul de debut, 'The Sickness' contine si prima piesa care a fost certificata cu platina de catre Recording Industry Association of America. Este vorba bineinteles de catre 'Down With the Sickenss' piesa care contine celebrul staccato de inceput. David Drainman, solistul, a declarat ca acel sunet este posibil ca urmare a unei interventii chirurgicale la care a fost supus in trecut. Piesa a fost considerata de cei de la Loudwire cea mai buna piesa a secolului 21, premiul fiind acordat in 2016. Cu un stil propriu si inconfundabil, Disturbed a fost considerata o formatie de heavy metal cu puternice influente de nu si alternative metal, membrii formatiei declarand ca printre artistii care i-au influentat se numara Pantera, Metallica, Led Zeppelin sau Nirvana.

Disturbed, ca si Iron Maiden sau Megadeth, are o mascota oficiala intitulata simplu 'The Guy', care a aparut pe spatele albumului The Sickness, devenind apoi emblema formatiei. Ulterior artistul David Finch i-a oferit o reprezenare grafica oficiala. In momentul de fata Disturbed inseama David Drainman la voce, Dan Donegan la chitara, John Moyer la bass si Mike Wengren la tobe.

Biletele se pun in vanzare pe 23 noiembrie la ora 10:00 prin iabilet.ro la urmatoarele preturi:

- VIP (cu loc) - 229 lei in earlybird, 249 lei in presale si 270 la intrare + taxe 10 lei - Teren (fara loc, in fata scenei) - 149 lei in earlybird, 170 in presale si 190 la intrare + taxe 10 lei - Acces General (cu loc) - 99 lei in earlybird, 129 lei in presale si 140 lei la intrare + taxe 10 lei

Perioada earlybird este limitata la primele 1000 de bilete.

Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei. Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la portile de jos din parc ale Arenelor Romane. La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

