Directia 5 revine la Sala Mare a Teatrului Național

In cenusiul lumii noastre cotidiene, Directia 5 aduce încă o dată bucurie în viața noastră cu un nou concert extraordinar la Teatrul National: ”In culori”, luni, 12 noiembrie.





Trupa românească cu cele mai frumoase balade rock de dragoste va propune în această toamnă un spectacol în care puteți retrăi emoția marilor lor hit-uri: ”Îti multumesc“, „Dacă ai ști“, ”Ești stilul meu”, ”Am nevoie de tine”, ”Superstar”, „Și ce dacă“, „Ce mai faci“ și „Forever Love“.

Vă așteaptă o seară rafinată, elegantă, iar în foaier-ul teatrului veți descoperi expoziția ”În culori”, cu tablouri realizate de liderul trupei Directia 5, Marian Ionescu. Dacă vreți să vă arătați simpatia pentru dorința și perseverența trupei Directia 5 de a aduce bucurie în viata fiecăruia, purtați ceva ”În culori” atunci când veniți la spectacol.

Accesul se va face începând cu ora 19:30. Punem la dispoziție 10 bilete pentru persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora, mai multe detalii pe adresa de mail ticketing@sublimeromania.com

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara. Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

Pagina 1 din 1