O stradă obișnuită, cu case deoparte și de alta. Unele mai noi, mai pricopsite, de curând ridicate sau renovate, altele rămase așa cum le-au lăsat moștenire străbunii. Casa lui Dincă e ceva ieșit din comun în peisaj prin așa-zisa ”arhitectură”, croită după mintea mecanicului și fostului geamgiu. Un covor de candele roșii se așterne sub iedera care parcă a fost sădită ca să ascundă de ochii curioșilor ce se petrece dincolo de porțile vopsite anapoda. Oamenii vin mereu și pun lumânări, flori, păpuși, se închină, încearcă să privească fortăreața hidoasă, fac poze, blesteamă…

Când am parcat mașina, un pic mai sus de casa lui Dincă, spre centru, spre noi veneau trei namile de vaci negre, mânate de un bărbat vânjos. Bucolică imagine… pentru un oraș. Ceva mai în spate îmi atrage atenția panoul mare pe care scrie ”Hotel Edinburgh”. Pozez. Hmm, a naibii coincidență! Reclamă la un hotel lângă casa unuia despre care se suspicionează că e pion într-o rețea de traficanți de carne vie. Informație de verificat, notez în agendă.

Încă două porți, și vedem curtea în care un cal alb își scufunda capul în fâneața dintr-o căruță. Mirosea a balegă de-ți muta nasul. Cum să nu fi inundat strada mirosul de carne arsă, și de bitum, și de vasilină în 25 iulie?

Omul cu vacile era așteptat cu porțile de fier forjat și nichel larg deschise de către nevastă, la vreo două-trei case de locuița monstrului. Oare atunci când, în 25 iulie, pe la orele 19.00, a executat ritualul adusului bovinelor acasă nu i-a mirosit a nimic, nu a văzut niciun fum ițindu-se din curtea veciunului Dincă? Nici băiatul/băieții de la Spălatoria Auto, situată peste drum de casa familiei lui ”nea George”, nu au simțit, nu au văzut nimic?

Câinii de pază ai lui Dincă din strada Craiovei numărul 169

De la reporterii tv am înțeles, de-a lungul a peste 30 de transmisiuni în direct, că vecinilor le e frică să povestească. Mă-mpiedic și eu de unul prin preajmă care, cu privirea-nfiptă într-un autoturism parcat vizavi de Casa Groazei, în care fumau trei băieți bruneți, mai mult îmi șoptește un răspuns: ”Ce să zic io, să zică polițaii care îl știau și cu taximetria și cu fetițe?! Acu nu mai știe nimeni, Pistol nu mai știe că Dincă avea două intrări, pe Craiova și Decebal, și că ie Bold aci?”. Mărește pasul când vede că jandarmii se dau jos din Loganul cu număr de MAI și ne lasă în urmă.

Bruneții staționați își iau zborul din perimetru, plictisiți probabil să vadă cum lângă bolidul lor alți ocupanți ai unor mașini se dau jos și își fac ”selfuri” cu Casa Groazei. În spatele porților se văd uniforme de polițiști. Agenții păzesc câmpul infracțional. Întreb jandarmii dacă s-a întâmplat ceva notabil în acea zi. ”Mai multe știți dumneavostră. Noi aflăm pe ”surse”, și azi n-avem”, îmi zice ăl mai masiv dintre ei. Îmi devine brusc simpatic, că-i pontos, se poartă normal, nu-și încarcă adrenalina pe semeni.

Și, zdrang, se sparge și monotomia! Un autoturism cu numere de Italia frânează lângă noi. Din el coboră o doamnă, copilul ei și soțul. Femeia privește altarul roșu, își șterge niște lacrimi și începe să strige în fața porților lui Dincă: ”Arză-te-ar focul, criminalule, nenorocitule! Să te mănânce viermii pentru ce le-ai făcut tu fetelor astea! Criminalule, criminalule ieși afară, criminalule!”. A ținut-o tot așa preț de vreo două minute, vizibil marcată de tragedia petrecută, până când soțul i-a strigat ”Hai, Paula, gata!”, iar jandarmii se apropiaseră de ea. Și-a șters încă o dată lacrimile și a vrut să le dea explicații. ”Știu că nu e înăuntru criminalul, dar trebuie să strigăm, să audă toată lumea, și ăi de sus care au lăsat să se petreacă grozăvia. Am venit din Italia acasă și nu puteam să trec pe aici și să nu opresc la criminalul ăsta nenorocit. Trebuie să strigăm această mârșăvie, se știe în toată lumea, trebuie să ieșim în stradă și să cerem să se schimbe ceva”, țipa de-a dreptul femeia.

Câinii tolăniți în fața casei lui Dincă, doi prăpădiți ceva mai mari decât niște motani bine hrăniți, au rupt-o la fugă speriați încă de la apropierea celorlalți paznici, jandarmii.

Mi-am amintit cum, imediat după ce s-a anunțat că poliția a pătruns în casa lui Gheorghe Dincă, în zorii zilei de 26 iulie, ni s-a servit informația că monstrul avea în curte mai mulți câini lupi. Nici pomeneală, aveam să aflăm ulterior de la reprezentanta unei asociații de îngrijirea animalelor. Daniela Popovici a povestit pentru cancan.ro că a reușit să preia animalele și să le ducă într-un adăpost.

“Nu sunt câini periculoşi. Au fost numai minciuni. Am luat trei câini şi 14 nutrii. Nu au fost câini lupi, aşa cum s-a spus. Sunt numai invenţii. Îmi ling degetele la cât de blânzi sunt. Erau închişi într-un spaţiu fără apă şi fără mâncare“, a declarat Daniela Popovici.

@Firma care a deschis hotelul s-a desființat după primul dosar de prostituție

Nu am aflat încă cine e proprietarul în acte a Hotelului Edinburgh, adus în discuție, acum, de unul dintre martorii lui Alexandru Cumpănașu. Acesta a declarat telefonic, sâmbătă seara, într-o emsiune de la RTV, că fetele răpite erau duse să întrețină relații sexuale în hotelurile Edinburgh și No name. Ambele locații au fost implicate și în dosarul din 2012, cu rețeaua condusă de proxenetul ”Cocoș”.

Investigațiile pe care le-am făcut după ce m-am întors de la Caracal mi-au relevat niște legături despre care polițiștii orașului, în frunte cu Alexe, Mirea și Radoi sigur le știu.

După scandalul din 2012, firma care era proprietarea hotelului Edinburgh din str. Cuza Vodă nr. 4, situat la câțiva pași de Poliția Caracal, a început demersurile pentru lichidare. A obținut radierea în decembrie 2013, deși avea un profit anual de 243.959 lei, dar și ”scoaterea” din ancheta penală cu rețeaua de prostituție.

Bazele SRL-ului care avea în proprietate hotelul au fost puse în anul 2010, an de care se leagă atât dezvoltarea rețelei de prostituție în proxima apropiere de unitatea militară ce se construia la Deveselu, dar și reîntoarcerea în țară din Italia a lui Gheorghe Dincă și începerea internărilor sale la psihiatrie pentru obținerea unei pensionări pe caz de boală.

Hotelul Edinburgh funcționează și acum, administrat de o altă firmă. Nu am găsit, însă, pe internet niciun fel de dată despre noul SRL. Sursele noastre spun că și în prima fază și acum, în spatele firmelor proprietare stă un om politic din județ. Secretomania autorităților dă apă la moară ipotezei. Cert este că, pe pagina de facebook a acestui hotel din Caracal, care își face reclamă lângă Casa Groazei, nu s-a mai postat nimic din data de 28 iulie, atunci când ancheta asupra dispariției Alexandrei răscolise toată țara.

