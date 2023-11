Dimensiunea penisului în funcție de țară. Cele mai bine păstrate secrete din lume

Dimensiunea penisului în funcție de țară. Deși unele studii au încercat să urmărească o legătură prin măsurarea lungimii degetelor, dovezile sunt nesigure. De asemenea, presupunerea că un tip înalt are în mod natural un penis mai mare nu este susținută puternic de cercetare.

Dimensiunea penisului în funcție de țară. Surpriza din Europa

Când vine vorba de performanțele masculine în dormitor, există o discuție care pune accentul pe „lungime”. Pe lângă preocuparea pentru durata „performanței”, unii bărbați sunt de asemenea preocupați de mărimea organului lor genital.

Pentru cei care vor să știe dacă organul lor este suficient de lung, există o mulțime de studii care pretind că știu mărimea medie a penisului. Conform World Population Review, penisul erect mediu al unui bărbat este în 2023 între 5,1 inchi (12,9 cm) și 5,5 inchi (13,92 cm). Deci majoritatea bărbaților va fi probabil undeva în acea zonă.

Însă, mărimea organului genital nu se corelează cu alți factori, cum ar fi fertilitatea sau numărul mediu de parteneri sexuali. Deci un mascul remarcabil are alte calități și nu se bazează pe dotarea sa.

Topul celor mai dotați bărbaţi din lume

La nivel global, britanicii sunt ușor peste medie, cu 5,63 inchi (14,3 cm). În Europa cei mai bine dotați sunt olandezii. Se pare că regiunile inferioare ale Olandei sunt cele mai mari din Europa. Mai exact cu 6,14 inchi (15,6 cm).

În alte părți ale lumii, cele mai mari dimensiuni se găsesc, așa cum era de așteptat, într-o țară africană, Sudan, cu o medie de 17,95 cm. Pe locul doi sunt bărbaţii din Republica Democrată Congo. Cu o lungime medie de 7,06 inchi (17,93 cm). Ecuador cu o lungime de 17.59 cm. Bărbaţii din Ghana cu o lungime de 17.31 cm.

Dimensiunea penisului. Sursa foto: southwestjournal.com

Dimensiunea penisului. Cea mai mică medie

În ceea ce privește cea mai mică dimensiune medie, în Thailanda se raportează o medie a penisului de 3,71 inchi (9,43 cm). Coreea de Nord

cu 9.60 cm. Cambodgia cu 9,84 cm.

Cu toate acestea, se remarcă faptul că aceste date nu sunt întotdeauna tocmai corecte, deoarece sondajele privind mărimea penisului tind să se bazeze pe date autodeclarate, iar mulți bărbați nu sunt tocmai onești când vine vorba despre lungimea organului lor.

Pe lângă asta, sondajul a subliniat că astfel de studii suferă de „biasul voluntarilor”, unde bărbații cu dimensiuni mai mari sunt mai predispuși să ofere informații și să se înscrie pentru a participa.

Care este cel mai mare penis din lume?

În top se află Jonah Falcon, un actor din New York, și Roberto Esquivel Cabrera, un mexican, potrivit Mens Health . Cu toate acestea, controversa cu privire la cine are penisul mai mare se rezumă la faptul că Falcon are un penis complet natural. În contrast, se spune că celălalt, Cabrera, și-a „întins” membrul.

Penisul lui Jonah Falcon are 13,5 inchi (34,29 centimetri) lungime și aproximativ 8 inchi (20,32 centimetri) în circumferință. Penisul lui Roberto Esquivel Cabrera are o lungime de 18,9 inchi (48,01 centimetri) și o circumferință de 9,84 inchi (25 de centimetri).