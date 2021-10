Diego Maradona are probleme cu legea și după moarte. Dezvăluirile au cutremurat întreaga planetă

Legenda fotbalului din întreaga lume este din nou în centrul atenției. O fostă iubită a lui Diego Maradona vine cu destăinuiri șocante. Fostul fotbalist a profitat de naivitatea ei atunci când avea vârsta de 16 ani. Conform declarațiilor sale, Maradona a obligat-o să consume substanțe interzise și a abuzat-o sexual. Aceste informații aruncă în aer familia celebrului fotbalist, o parte din membrii acesteia riscând să fie condamnați pentru trafic de persoane.

Cu lacrimi în ochi, Mavys Alvarez, fosta iubită a lui Diego Maradona, povestește drama prin care a trecut în anul 2000. La acea vreme avea doar 16 ani și nu a avut curajul să vorbească despre tot ceea ce s-a întâmplat în casa din Cuba în care locuia legenda fotbalului internațional. Abia după aproximativ un an de la moartea fostului fotbalist femeia a găsit puterea și curajul să vorbească despre abuzurile sexuale la care a fost supusă. Dovadă sunt și o serie de filmări în care ea apare în pat cu celebrul fotbalist sau cântând pentru anturajul acestuia.

Diego Maradona avea 40 de ani atunci când au avut loc terifiantele evenimente. Mavys Alvarez susține că era zilnic supusă la abuzuri sexuale, abuzuri fizice și obligată că consume droguri. „O dată m-a scos cu forţa din restaurant, m-a împins în maşină şi când am ajuns acasă m-a târât de păr pe scări”, a declarat Mavys Alvarez. Mărturisirile șocante nu se opresc aici. Femeia susține că l-a cunoscut pe Maradona, forțată de anturajul acestuia, la un resort pentru dezintoxicare din Cuba. Relația lor a durat cinci ani, perioadă în care tânăra a renunțat la școală și a întrerupt orice legătură cu apropiații ei, asta la cererea celebrului fotbalist.

Diego Maradona a fost un călău pentru iubita sa? Mavys Alvarez susține că a fost ținută sechestrată

Pe lângă abuzurile de orice natură, se pare că tânăra a avut de tras mult mai multe. Conform declarațiilor sale, celebrul fotbalist o ținea închisă în casă cu săptămânile. Nu avea voie să vorbească nici măcar cu mama sa, iar atunci când ieșea afară, era mereu însoțită de un apropiat al lui Maradona. Timp de trei luni, Alvarez a locuit într-o cameră de hotel, iar sportivul a încercat să o convingă în acea perioadă să își facă operație de mărire a sânilor.

„M-am simţit bine pentru scurt timp (n.red. alături de Maradona), dar după ce am început să iau droguri, totul s-a schimbat. M-a afectat mult psihic, m-a afectat pentru că am înlocuit o dependenţă, cu alta. Am fost alcoolică mult timp, pentru a mă putea lăsa de droguri”, mai spune Mavys Alvarez, fosta iubită a lui Maradona.

Frumoasa blondină susține că s-a gândit de câteva ori să îl denunțe, însă era sigură că nimeni nu o va crede. Diego Maradona era un nume celebru în întreaga lume și avea prieteni extrem de influenți. Printre aceștia, Alvarez îl amintește pe fostul dictator Fidel Castro, pe care a și avut ocazia să îl cunoască. După 21 de ani de la începutul calvarului, fosta iubită a lui Maradona a avut curajul să facă totul public, iar mărturiile sale au dus la o nouă anchetă. Procurorii investighează acuzația de trafic de persoane adusă apropiaților celebrului fotbalist.