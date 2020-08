În cadrul unei conferințe pe care a susținut-o pe 3 august, șeful poliției statului Victoria, Shape Patton, explica senin faptul că oamenii săi au dreptul de a sparge geamurile mașinilor în cazul în care ocupanții acestora nu cooperează cu poliția sau nu urmează directivele sanitare impuse recent.

„De cel puțin trei sau patru ori în cursul săptămânii trecute a trebuit să spargem geamurile oamenilor din mașini și să-i scoatem de acolo pentru a ne furniza detalii, deoarece nu ne spuneau unde merg, nu respectau instrucțiunile sanitare, nu ne dădeau numele și adresele.”

Cu aceste cuvinte halucinante, care par să descrie scene dintr-o distopie, și-a început Patton conferința.

„Este cu claritate cea mai mare îndatorire a noastră, cel mai important angajament – aplicarea directivelor sanitare.”

Printre noile reguli de izolare din statul australian Victoria, a cărui capitală este Melbourne se numără următoarele:

– Poliția poate pătrunde în domiciliile private, fără permisiunea proprietarului și fără mandat, pentru a efectua „controale punctuale”;

– Interdicția de a părăsi domiciliul între orele 20 și 5, cu excepția „motivelor profesionale și a celor esențiale de sănătate, de îngrijire și de securitate”;

– În restul zilei, oamenii nu își pot părăsi domiciliul decât pentru a cumpăra hrană și articole esențiale, pentru a acorda sau primi îngrijire, a face exerciții sau a munci;

– Bisericile sunt total închise, cu excepția funeraliilor, cu maximum 10 persoane îndoliate cărora li se permite accesul la ceremonie și care trebuie să obțină permis prealabil;

– Școlile sut închise, cu excepția copiilor vulnerabili și a copiilor funcționarilor autorizați;

– Măștile faciale sunt obligatorii peste tot, inclusiv în aer liber și când ești singur;

– Nimeni nu are voie să meargă la un alt domiciliu decât al său, decât pentru a acorda îngrijiri;

– Excepții permise: „vizitarea partenerului” sau în cazurile de „partaj parental”.

– Oamenii pot să se întâlnească în exterior cu maximum o persoană din afara domiciliului lor.

O înregistrare video cu polițiști din statul Victoria strangulând, punând la pământ și încălecând o tânără care nu purta mască pe o stradă absolut pustie a devenit virală stârnirnd indignare și frisoane.

